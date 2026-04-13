La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca inició investigaciones tras el asesinato de Francisco Gijón, ex presidente municipal de San Miguel del Puerto, ocurrido el domingo 12 de abril durante una boda en la que se encontraba con familiares y amigos.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, confirmó el ataque y señaló que aún no existen líneas de investigación definidas.

“Se está investigando el origen del homicidio, fue en una fiesta particular. Se presentó la Fiscalía y ya se están haciendo las investigaciones respectivas. Se darán a conocer más adelante las líneas de investigación” Jesús Romero López, secretario de Gobierno del estado de Oaxaca

El asesinato de Gijón, quien fue autoridad en dos periodos, se suma a la ola de violencia que afecta la región de la costa oaxaqueña.

Fiscalía de Oaxaca inicia investigaciones sobre asesinato de Francisco Gijón pero aún no hay líneas de investigación

Jesús Romero dijo que la Fiscalía de Oaxaca ha emprendido investigaciones aunque la institución no ha dado información al respecto.

“Se darán a conocer más adelante las líneas de investigación”, dijo luego de que el domingo 12 de abril se registró el que habría sido un ataque directo en una fiesta.

Mientras tanto, tampoco se tiene información suficiente de los agresores, si fueron sicarios que llegaron directamente o era alguien que se encontraba en la misma fiesta, solo se sabe que el o los responsables no han sido detenidos.

Envían condolencias a familia de Francisco Gijón

Jesús Romero envió sus condolencias y expresó su solidaridad a la familia pues dijo que llegó a conocer al ex presidente municipal.

Detalló que fue autoridad en dos ocasiones en San Miguel del Puerto, en referencia a los periodos de 2005 a 2007 y de 2014 a 2026.

El asesinato también se enmarcaría en una oleada de violencia que sufre la zona de la costa de Oaxaca.