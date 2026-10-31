Sergio Armando Chávez Dávalos es un político mexicano originario de Tonalá, Jalisco, militante de Morena y actual presidente municipal de su comunidad de origen para el periodo 2024-2027.

Recientemente, Sergio Armando Chávez Dávalos ha desatado polémica en redes por bañar a sus caballos en agua cristalina, mientras cientos de vecinos de Tonalá reciben agua amarilla y con mal olor.

Pero ¿quién es Sergio Armando Chávez Dávalos? Te decimos todo lo que se sabe del alcalde de Tonalá 2024-2027.

¿Quién es Sergio Armando Chávez Dávalos?

Sergio Armando Chávez Dávalos, originario de Tonalá, es descrito en su entorno como un líder cercano, de trato directo con la ciudadanía y profundamente arraigado a su comunidad natal.

¿Quién es Sergio Armando Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá 2024-2027? (Sergio Chávez)

Al frente del municipio de Tonalá, su gestión se ha enfocado en la modernización de los servicios públicos básicos, el fortalecimiento de la seguridad con la adquisición de equipamiento local, y la renovación de la infraestructura urbana.

¿Qué edad tiene Sergio Armando Chávez Dávalos?

Sergio Armando Chávez Dávalos tiene 52 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Armando Chávez Dávalos?

Dado que Sergio Armando Chávez Dávalos nació el 31 de octubre de 1974, su signo zodiacal es Escorpio.

¿Sergio Armando Chávez Dávalos está casado?

El estado civil de Sergio Armando Chávez Dávalos es desconocido.

¿Sergio Armando Chávez Dávalos tiene hijos?

Sergio Armando Chávez tiene al menos un hijo, llamado Emiliano.

¿Quién es Sergio Armando Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá 2024-2027? (Sergio Chávez)

¿Qué estudió Sergio Armando Chávez Dávalos?

Sergio Armando Chávez Dávalos estudió la licenciatura en Informática y, posteriormente, realizó estudios enfocados en la política como:

Diplomado en Política Parlamentaria por la Universidad de Cartagena, Colombia

Diplomado en Administración Pública por el ITESO

Diplomado en Desarrollo Social en el Parlamento Árabe, Arabia Saudita

¿Cuál es la trayectoria de Sergio Armando Chávez Dávalos?

La carrera política de Sergio Armando Chávez Dávalos comenzó en Tonalá y ha estado vinculada principalmente con cargos legislativos y de administración municipal:

Regidor del Ayuntamiento de Tonalá (2001-2003)

Diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006)

Diputado local en el Congreso de Jalisco (2010-2012)

Diputado federal en la LXII Legislatura (2013-2015)

Presidente municipal de Tonalá por el PRI (2015-2018)

Presidente municipal de Tonalá por Morena (2021-2024)

Presidente municipal reelecto de Tonalá por Morena (2024-2027)

Durante sus primeros años en la política, Sergio Chávez militó en el PRI, partido con el que consiguió cargos como regidor, diputado y alcalde de Tonalá. Posteriormente, se incorporó a Morena.

¿Quién es Sergio Armando Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá 2024-2027? (Sergio Chávez)

Sergio Chávez desata polémica por bañar a sus caballos en agua limpia en medio de crisis hídrica en Jalisco

En medio de la crisis por el suministro de agua potable en Jalisco, videos en redes exhibieron que caballos del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, son bañados en agua cristalina.

En las grabaciones se observa un embalse con abundante agua transparente, en medio de la crisis en Jalisco, así como a trabajadores que utilizan uno de los canales para bañar a un caballo de raza pura sangre.

La situación de los caballos del alcalde generó cuestionamientos debido al contraste entre las condiciones del rancho de Sergio Chávez y las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a agua limpia.