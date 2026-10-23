El Gobierno de Jalisco ocultó la identidad de quien ordenó el operativo durante las protestas por el agua el 11 de octubre, en las que se empleó gas lacrimógeno y chorros de agua contra ciudadanos.

Esa es una información que por protección de quien haya ordenado eso no se puede informar a los medios de comunicación. Será parte integrante de la carpeta de investigación que se haya iniciado ante las autoridades competentes. Ahí seguramente será informada puntualmente sobre esa pregunta que se ha venido haciendo. Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad

De acuerdo con el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, la medida responde a motivos de protección y debido a que la información forma parte de las indagatorias correspondientes.

Protestas del agua en Guadalajara (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Gobierno de Jalisco reserva “por seguridad” la identidad de quien ordenó el operativo en protestas por el agua

En una entrevista con medios, las autoridades de seguridad de Jalisco reiteraron que divulgar la identidad de los funcionarios involucrados podría exponerlos a agresiones por parte de personas afectadas o inconformes.

Todos los funcionarios en ejercicio de sus funciones pueden estar expuestos a un ataque por parte de los detenidos, de los familiares, de cualquier otra persona ante la presunción de parte de ellos de que se pudo haber actuado mal. Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad

El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco comentó que, aunque se pueden divulgar las instituciones involucradas, los nombres de las autoridades permanecen bajo reserva oficial por motivos de protección.

Por ahora, tres mandos policiales, entre ellos uno de mayor jerarquía, están bajo investigación y podrían recibir sanciones la próxima semana a través de la Comisión de Honor y Justicia.

“Queremos agua limpia”: protestan en Guadalajara por suministro limpio (@Jnlomeli / X)

Secretario de Seguridad de Jalisco se deslinda de operativo durante protestas por el agua

Por su parte, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, afirmó que no participó en el operativo y explicó que estaba supervisando las acciones policiales en los alrededores de la residencia oficial.

Yo no fui. Lo que sí le puedo decir es de que yo estaba supervisando parte de las actuaciones de los policías, lo que era del costado de Montreal. Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad en Jalisco

Además, negó que los detenidos hayan sido mantenidos privados de la libertad en Casa Jalisco, ya que, dijo, en realidad fueron remitidos a un área de la futura sede del Escudo Urbano.

Explicó que las autoridades decidieron reunirlas en ese punto para trasladarlas posteriormente, debido a que la cantidad de manifestantes dificultaba su movilización en vehículos.