Pablo Lemus pidió frenar la violencia tras las protestas por el agua en Jalisco, haciendo un llamado a privilegiar el diálogo para evitar futuras confrontaciones.
Las y los jaliscienses deben cerrar filas y cerrarle las puertas en Jalisco a los violentos.Gobierno de Jalisco
Después de actos de violencia e incluso incendios en edificios públicos, Lemus afirmó que su gobierno “ha entendido el mensaje” ciudadano y está trabajando para garantizar el suministro de agua limpia.
Pablo Lemus llama al diálogo y evitar nuevos actos de violencia por el agua en Jalisco
En redes sociales, Pablo Lemus pidió priorizar el diálogo y rechazar cualquier forma de violencia tras las protestas por la falta de agua en Jalisco.
Asimismo, el mandatario afirmó que su administración ha atendido las demandas de la ciudadanía y está trabajando para garantizar el acceso del líquido vital.
En ese contexto, agregó que Jalisco necesita unidad y soluciones frente a los problemas, por lo que llamó a dejar de lado las confrontaciones y unir fuerzas para atender las necesidades de los jaliscienses.
Jalisco necesita sumar esfuerzos, cerrar filas por nuestro estado y rechazar cualquier expresión de violencia. La prioridad es atender las necesidades de la gente y avanzar con responsabilidad.Gobierno de Jalisco
Finalmente, el gobernador reiteró que su administración mantiene acciones para mejorar el acceso al agua y afirmó que el momento exige cerrar filas por el estado.
Violencia en protestas por agua limpia deja incendios y daños en edificios públicos de Jalisco
La segunda marcha para exigir agua limpia en Guadalajara, Jalisco, terminó el domingo 18 de octubre con actos vandálicos e incendios en edificios públicos, entre ellos el:
- Palacio de Gobierno
- Congreso estatal
- Palacio de Justicia
Durante los disturbios, personas encapuchadas incendiaron tres puertas del Palacio de Gobierno, pusieron explosivos en las entradas del Congreso y del Palacio de Justicia, además de causar daños en el Centro Histórico.