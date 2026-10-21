Pablo Lemus pidió frenar la violencia tras las protestas por el agua en Jalisco, haciendo un llamado a privilegiar el diálogo para evitar futuras confrontaciones.

Las y los jaliscienses deben cerrar filas y cerrarle las puertas en Jalisco a los violentos. Gobierno de Jalisco

Después de actos de violencia e incluso incendios en edificios públicos, Lemus afirmó que su gobierno “ha entendido el mensaje” ciudadano y está trabajando para garantizar el suministro de agua limpia.

Jalisco necesita unidad, diálogo y soluciones.



El Gobernador @PabloLemusN hace un llamado a dejar atrás la confrontación y privilegiar el diálogo, la unidad y las soluciones para nuestro estado.



Reitera que el mensaje de la ciudadanía ha sido escuchado y que su Gobierno trabaja… pic.twitter.com/9HUcd70FPO — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 21, 2026

Pablo Lemus llama al diálogo y evitar nuevos actos de violencia por el agua en Jalisco

En redes sociales, Pablo Lemus pidió priorizar el diálogo y rechazar cualquier forma de violencia tras las protestas por la falta de agua en Jalisco.

Asimismo, el mandatario afirmó que su administración ha atendido las demandas de la ciudadanía y está trabajando para garantizar el acceso del líquido vital.

En ese contexto, agregó que Jalisco necesita unidad y soluciones frente a los problemas, por lo que llamó a dejar de lado las confrontaciones y unir fuerzas para atender las necesidades de los jaliscienses.

Jalisco necesita sumar esfuerzos, cerrar filas por nuestro estado y rechazar cualquier expresión de violencia. La prioridad es atender las necesidades de la gente y avanzar con responsabilidad. Gobierno de Jalisco

Finalmente, el gobernador reiteró que su administración mantiene acciones para mejorar el acceso al agua y afirmó que el momento exige cerrar filas por el estado.

Protestas por el agua (Fernando Carranza / Fernando Carranza García)

Violencia en protestas por agua limpia deja incendios y daños en edificios públicos de Jalisco

La segunda marcha para exigir agua limpia en Guadalajara, Jalisco, terminó el domingo 18 de octubre con actos vandálicos e incendios en edificios públicos, entre ellos el:

Palacio de Gobierno

Congreso estatal

Palacio de Justicia

Durante los disturbios, personas encapuchadas incendiaron tres puertas del Palacio de Gobierno, pusieron explosivos en las entradas del Congreso y del Palacio de Justicia, además de causar daños en el Centro Histórico.