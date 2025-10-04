El nombre de Sandra Lucía Téllez García, la hermana de Lilly Téllez, se volvió tendencia luego de que medios la confundieran con la mujer detenida por el caso de la Guardería ABC.

Sus nombres fueron relacionados por la similitud de ambos, pero se diferencian en el apellido materno:

Sandra Lucía Téllez García, hermana de Lilly Téllez

Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña de guardería ABC

Esta confusión fue aclarada por la propia senadora Lilly Téllez, quien culpó al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por difundir información falsa sobre la familia de la panista.

Gobierno de México solicitará extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC detenida en Arizona (Especial)

¿Quién es Sandra Lucía Téllez García?

Al igual que Lilly Téllez, Sandra Lucía Téllez García nació en la entidad de Hermosillo, Sonora.

Son pocos los datos personales que se conocen sobre Sandra Lucía Téllez García, quien lleva una vida lejos del ojo público.

En sus redes sociales se le observa como una madre de familia que comparte la mayoría del tiempo con sus hijos.

En algunos fotos se observa a Sandra Lucía Téllez García y Lilly Téllez compartiendo momentos familiares.

Sin embargo, no se tiene registro de que haya tenido alguna participación en lo ocurrido en la Guardería ABC.

¿Qué edad tiene Sandra Lucía Téllez García?

Sandra Lucía Téllez García sería menor que su hermana Lilly Téllez, quien tiene 57 años.

¿Sandra Lucía Téllez García está casada?

Sandra Lucía Téllez García estaría casada con un hombre llamado Agustín Platt.

¿Cuántos hijos tiene Sandra Lucía Téllez García?

Sandra Lucía Téllez García sería madre de tres jóvenes.

¿Qué estudió Sandra Lucía Téllez García?

No se tienen registros del último grado de estudios de Sandra Lucía Téllez García.

¿En qué ha trabajado Sandra Lucía Téllez García?

Al igual que el caso anterior, se desconoce en qué ha trabajado Sandra Lucía Téllez García.

Sandra Lucía Téllez García, hermana de Lilly Téllez (Redes Sociales)

Sandra Lucía Téllez García fue confundida con la detenida por la Guardería ABC

Luego de que medios aseguraran que Sandra Lucía Téllez García era la dueña de la Guardería ABC, su hermana Lilly Téllez salió a desmentir esta información en sus redes sociales.

De igual forma, negó que Sandra Lucía Téllez Nieves, la verdadera dueña de la Guardería ABC, sea su prima como se ha especulado. Incluso, aseguró que no la conoce y que esta desinformación es producto de Morena.

“Ella no es mi prima hermana. No la conozco. ¡Basta de impunidad!" Lilly Tellez

Lilly Téllez recordó que cuando llegó al Senado en 2018, exigió un castigo a los dueños de la guardería ABC y también a los entonces gobernadores Eduardo Bours y Claudia Pavlovich.

“Desde el inicio he exigido justicia y denunciado enérgicamente el encubrimiento; también de morena a Claudia Pavlovich y Eduardo Bours”, dijo.