El viernes 3 de octubre de 2025, se dio a conocer que Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada como socia de la Guardería ABC, fue deportada a México por parte de las autoridades de Estados Unidos.

A su ingreso a México, en el estado de Sonora, Sandra Lucía Téllez Nieves fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, por lo que la trasladaron al Centro de Reinserción Social Femenil, ubicado en Hermosillo.

Marcha por la Guardería ABC (Mario Jasso)

Autoridades de Estados Unidos deportaron a Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada como socia propietaria de la Guardería ABC, quien fue detenida al ingresar a territorio mexicano por elementos de la FGR.

Según precisaron las autoridades, Sandra Lucía Téllez Nieves es señalada por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas en el caso de la Guardería ABC, en donde murieron 49 menores en 2009 a causa de un incendio.

Por estos delitos, Sandra Lucía Téllez Nieves obtuvo una condena de 28 años, 11 meses y 4 días de cárcel durante su juicio en 2016, de los cuales logró la reducción de su condena a solo 5 años y 7 meses mediante diversos recursos legales.

No obstante, en 2022 Sandra Lucía Téllez Nieves huyó de México, sin que hasta este momento cumpliera con su sentencia condenatoria.

Por ello fue puesta a disposición de un juez en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo que la solicitó, con el objetivo de ser recluida para cumplir con su sentencia.

Hasta el momento se desconoce si la pena podría incrementar, toda vez que Sandra Lucía Téllez Nieves escapó de las autoridades y se mantenía prófuga de la justicia en Estados Unidos.