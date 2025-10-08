Roberto Copado, quien se desempeñaba como director de Protección Civil durante el incendio en la Guardería ABC que dejó 49 niños muertos, fue detenido en Estados Unidos este martes 7 de octubre de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, Roberto Copado fue detenido en Arizona durante un operativo desplegado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Se detalla que Roberto Copado se encuentra retenido en “ADX Florence”, una prisión federal de máxima seguridad ubicada en Colorado, Estados Unidos, a 16 años de la tragedia en la Guardería ABC.

Guarderia ABC (Archivo / Cuartoscuro)

No es la primera vez que Roberto Copado, director de Protección Civil durante el incendio de la Guardería ABC, es detenido

Aunque este martes se informó la detención del director de Protección Civil durante el incendio de la Guardería ABC, lo cierto es que no es la primera vez que autoridades detienen a Roberto Copado.

En la primera detención, Roberto Copado únicamente pagó una fianza de 190 mil pesos para salir en libertad. Tiempo después fue detenido una segunda vez, pero no permaneció en prisión.

Roberto Copado era responsable de firmar los dictámenes que autorizaban la operación de establecimientos como guarderías, entre ellas la Guardería ABC que se incendió en el año 2009.

Se sabe que Roberto Copado contaba con una ficha roja activa de Interpol por su responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, cuya titular, Sandra Luz Téllez Nieves, ya se encuentra detenida.