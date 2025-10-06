Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña de la Guardería ABC en Sonora, llegó a México por deportación voluntaria, aseguró su abogado Otoniel Gómez Ayala.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el abogado dijo que Sandra Lucia Téllez llevaba nueve meses detenida en Estados Unidos, hasta que ella solicitó ser deportada a México.

“Tenía nueve meses aproximadamente que estaba detenida, tenia un poco mas de tiempo que había ingresado a Estados Unidos, hizo un tramite de petición de asilo, la detienen por una situación migratoria… pero cuando se percatan que en México tiene un proceso legal y tiene una orden par ser detenida, entonces ya la detención se genera por ese motivo, hasta que que ella solicita su deportación voluntaria… ella solicitó ser deportada a México” Abogado Otoniel Gómez Ayala

Sandra Lucia Téllez fue detenida por un asunto migratorio 9 meses antes de deportación voluntaria

La detención en Estados Unidos de la mujer que señalan como una de las responsables de la tragedia que cobró la vida de 49 niños y niñas en un incendio, surgió por un asunto migratorio y posteriormente se dieron cuenta que tenia un proceso en México, por lo que la retuvieron.

Cabe recordar que en 2016, Sandra Lucia Téllez fue sentenciada a 28 años de prisión, pena que mediante amparos y apelaciones redujo a cinco años, pero de cualquier modo permanecía prófuga de la justicia.

Su abogado detalló que la pena que tiene es exactamente por cinco años, siete meses y 115 días de prisión por homicidio y lesiones no intencionadas por los hecho ocurridos el 5 de junio de 2009.

Abogado de Sandra Lucia Téllez cuestiona si se han juzgado a los verdaderos responsables de la Guardería ABC: “ella no la manejaba”

El abogado Otoniel Gómez Ayala insistió que la pena se pudo modificar y a pesar de ello la pena es alta para delitos no intencionados.

También dijo que ese caso se usó de manera apolítica debido a que no se han juzgado a los verdaderos responsable y su clienta solo era presidenta del Consejo de Administración, pero no maneja la Guardería ABC.

Sandra Lucía Téllez entregada a autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Garita No 1 de Nogales, Sonora e ingresada al Centro de Readaptación Social de Hermosillo.

Próximamente van a revisar si hay una situación en la que pueda obtener un beneficio.