¿Quién es Rosalinda Ávalos? Se trata de la policía ministerial de San Luis Potosí que fue denunciada por el ex candidato a juez Sabas Santiago Ipiña, quien es acusado de nexos con el CJNG.

De acuerdo con la organización civil Defensorxs, quien buscó un cargo como juez de oralidad en las elecciones 2025, presentó una denuncia por daño moral en contra de la policía ministerial.

Pero, ¿quién es Rosalinda Ávalos? Te contamos los siguientes detalles sobre la policía que destapó el caso de Sabas Santiago Ipiña y sus vínculos con el grupo criminal del CJNG:

¿Quién es Rosalinda Ávalos?

¿Qué edad tiene Rosalinda Ávalos?

¿Quién es el esposo de Rosalinda Ávalos?

¿Cuántos hijos tiene Rosalinda Ávalos?

¿Qué estudió Rosalinda Ávalos?

¿En qué ha trabajado Rosalinda Ávalos?

Rosalinda Ávalos, policía ministerial de San Luis Potosí (Especial)

Rosalinda Ávalos es una policía ministerial de San Luis Potosí y ex agente de investigación en la Fiscalía estatal que destapó una red de corrupción ligada a Sabas Santiago Ipiña y el CJNG.

Fue en febrero de 2025 cuando Rosalinda Ávalos denunció en el Congreso local a Sabas Santiago Ipiña, aspirante a juez, por presuntos nexos con el CJNG y vínculos con el asesinato de sus hijos.

Tras esa denuncia, Rosalinda Ávalos enfrenta una demanda por daño moral, abuso de autoridad y ejercicio indebido, la cual fue presentada por el mismo Sabas Santiago Ipiña, quien contaría con testigos vinculados al crimen organizado.

Alertan de alto riesgo contra Rosalinda Ávalos por denuncia (@MiguelMezaC / X)

¿Qué edad tiene Rosalinda Ávalos?

En los reportes que dan cuenta del caso de la policía Rosalinda Avalos, quien denunció al ex candidato a juez de oralidad, Sabas Santiago Ipiña por nexos con el CJNG, no se indica su fecha de nacimiento o edad.

¿Quién es el esposo de Rosalinda Ávalos?

No se cuenta con información pública que esté relacionada con su estado civil, motivo por el cual no se tiene conocimiento sobre si Rosalinda Ávalos tiene esposo o es soltera.

¿Cuántos hijos tiene Rosalinda Ávalos?

Rosalinda Ávalos, policía ministerial del estado de San Luis Potosí, tiene tres hijos, dos de ellos fueron asesinados el 11 de noviembre de 2020 luego de que denunció una red de complicidad criminal.

De acuerdo con lo denunciado por la mujer, ese día se registró un ataque en su domicilio en Soledad, en el que murieron un joven de 20 años y una joven de 18, mientras que la tercera hija sobrevivió pese a que también resultó herida.

¿Qué estudió Rosalinda Ávalos?

No existen registros para consulta público sobre la formación académica de la policía que denunció a Sabas Santiago Ipiña, por lo que no se sabe si cuenta con estudios universitarios o técnicos.

Sin embargo, dado que trabajó en la Dirección General de Métodos de Investigación, se puede deducir que tiene formación en investigación criminal, aunque no se especifica el tipo de certificación o escuela donde se formó.

¿En qué ha trabajado Rosalinda Ávalos?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado Rosalinda Ávalos, la información disponible establece que la policía ha trabajado en diversos puestos como el caso de los siguientes:

Agente investigadora en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP)

Policía ministerial en casos vinculados a crimen organizado

Activista por justicia de víctimas, desde el asesinato de sus hijos en 2020

Rosalinda Ávalos, policía que destapó caso de Sabas Santiago Ipiña y el CJNG, fue denunciada

Rosalinda Ávalos enfrenta una denuncia formal interpuesta por Sabas Santiago Ipiña, quien la acusa de daño moral, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones tras la denuncia pública que ella hizo contra él.

En el mes de febrero de 2025, de cara a las elecciones 2025, Rosalinda Ávalos señaló en el Congreso local al entonces candidato a juez, por presuntos vínculos con el CJNG y el asesinato de sus hijos, lo que desató una ola de represalias.

Por las acusaciones que la policía ministerial hizo públicas en pleno proceso electoral, Sabas Santiago Ipiña fue excluido de las elecciones 2025 al Poder Judicial por no cumplir requisitos constitucionales.

Sobre la denuncia de Sabas Santiago Ipiña, se reporta que el ex aspirante a juez, incluyó testigos con presuntos nexos criminales, por lo que Rosalinda Ávalos ha declarado que teme por su vida y que el Estado no la protege.

Actualmente solo cuenta con patrullaje externo como medida cautelar, pero colectivos han exigido que se le otorgue una escolta permanente, defensa legal gratuita y garantías de protección para ella y su hija sobreviviente.