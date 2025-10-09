Un grupo de organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía de San Luis Potosí y a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a víctimas de San Luis Potosí (CEEAVSLP) urgente protección a Rosalinda Ávalos.

“Las organizaciones civiles abajofirmantes exigimos a la FGESLP y a la CEEAVSLP que, de manera urgente, otórguenles la máxima protección posible a Rosalinda Ávalos y a su hija… sigue sin mayor protección” Organizaciones civiles

La policía que denunció vínculos del aspirante a juez Sabas Santiago Ipiña con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de ser responsable del asesinado de dos de sus hijos.

Rosalinda Ávalos también declaro que Sabas Santiago Ipiña es responsable del intento de homicidio de otra de sus hijas.

La policía Rosalinda Álvalos protestó en febrero pase 205 en el Congreso y logró sacar de las elecciones 2025 al aspirante a juez, por local incrementaron las amenazas en su contra.

Rosalinda Ávalos permanece sin protección a pesar de contar com amparo; tiene amenazas del CJNG

Rosalinda Ávalos permanece sin protección permanente a pesar de que le fue admitido un amparo para garantizar su seguridad dos días atrás.

La mujer activista solo tiene patrullaje esporádico y no se le ha garantizado protección permanente a pesar del amparo probado por el juzgado Cuarto de Distrito del Estado de San Luis Potosí.

Organizaciones civiles pide a autoridades de San Luis Potosí acatar amparo a favor de Rosalinda Ávalos

12 organizaciones señalan que no se puede ignorar acciones emitidas por la autoridad a favor de activistas.

La defensora de derechos humanos ha seguido recibiendo amenazas e intimidaciones junto con su hija sobreviviente.

Sabas Santiago Ipiña ha emitido una denuncia penal y una demanda cilvil contra Rosalinda Ávalos y ha presentado como testigos a presuntos integrantes del CJNG.

Ante la gravedad del asunto, las 12 organizaciones que piden seguridad permanente y que se haga valer el amparo emitido a su favor son: