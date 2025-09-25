Sabas Santiago Ipiña, exasperante a juez en el nuevo Poder Judicial, es señalado de tomar venganza y denunciar a la policía de investigación, Rosalinda Ávalos, por haberlo exhibido como presunto asesino de sus dos hijos y sacarlo del proceso electoral en San Luis Potosí.

El abogado de Rosalinda Ávalos ha señalado que Sabas Santiago Ipiña tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ha presentado a integrantes de este grupo como testigos. También es señalado de tener vínculo con el llamado Cártel Ministerial en San Luis Potosí.

Rosalinda Ávalos denunció en febrero de 2025, antes de las elecciones del Poder Judicial, que Sabas Santiago Ipiña mató a su hija de 18 años, estudiante de Arquitectura, a su hijo de 20 años, estudiante de Gastronomía y dejó lesionada a su hija mayor en una ataque directo en su domicilio.

¿Quién es Sabas Santiago Ipiña?

¿Qué edad tiene Sabas Santiago Ipiña?

¿Quién es la esposa de Sabas Santiago Ipiña?

¿Qué signo zodiacal es Sabas Santiago Ipiña?

¿Cuántos hijos tiene Sabas Santiago Ipiña?

¿Qué estudió Sabas Santiago Ipiña?

¿En qué ha trabajado Sabas Santiago Ipiña?

Sabas Santiago Ipiña Ramírez es un exasperante a juez de distrito en San Luis Potosí de quien se señala tiene vínculos con grupos delincuenciales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rosalinda Ávalos logró sacar a Sabas Santiago Ipiña del proceso de renovación del Poder Judicial pues había sido seleccionado en la tómbola del congreso de San Luis Potosí y pasado todos los filtros hasta el día que protestó la mujer por señalarlo de haber matado a sus dos hijos.

Rosalinda Ávalos, policía que denunció a Sabas Santiago Ipiña (Pulso)

Se desconocen pocos datos sobre la edad de Sabas Santiago Ipiña ya que al haber abortado su partición no hubo registros en portales oficiales como los de otros candidatos en las plataformas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se desconoce ese datos de la vida personal de Sabas Santiago Ipiña.

Al no conocerse su fecha de nacimiento, no se tiene ese dato.

No se sabe si Sabas Santiago Ipiña es padre de familia.

Sabas Santiago Ipiña tiene los siguientes estudios:

Licenciado en Derecho por la Universidad Potosina

Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes por le Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses

La experiencia laboral de Sabas Santiago Ipiña se basa principalmente en acciones policiales y de investigación ya que ha reportado haber trabajado como:

Jefe de Grupo de la Policía ministerial comisionado en la Huasteca Sur

Investigación y operativos de seguridad

Es decir, aunque es abogado, no tenía experiencia como juez o funcionario en un juzgado y a pesar de ello pasó los filtros hasta que en febrero de 2025 Rosalinda Ávalos protestó en el Congreso y lo exhibió.

¿Sabas Santiago Ipiña es aliados de narcos y mató a 2 hijos de una policía?

Rosalinda Ávila, policía de investigación, ha señalado que Sabas Santiago Ipiña tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con el llamado Cártel Ministerial en San Luis Potosí.

Por esa razón y por haber matado a sus dos hijos y haber lesionado a su hija mayor lo sacaron del las elecciones 2025.

Al parecer, ahora el abogado policía toma revancha contra la mujer que lo exhibió públicamente.