Rosalinda Ávalos, la policía que provocó el retiro de la candidatura a juez en San Luis Potosí de Sabas Santiago Ipiña tras revelar públicamente que participó en el asesinato de sus hijos, fue denunciada.

Así lo dio a conocer el presidente de la organización civil Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, este 24 de septiembre, quien explicó que fue el propio ex candidato a juez quien denunció a la mujer.

Debido a la denuncia que presentó Sabas Santiago Ipiña, quien está vinculado al CJNG, el activista advirtió que la vida de la policía Rosalinda Ávalos se encuentra en alto riesgo.

Rosalinda Ávalos, policía que denunció a Sabas Santiago Ipiña (Pulso)

Rosalinda Ávalos, policía que reveló el caso de Sabas Santiago Ipiña, fue denunciada por el ex candidato a juez

Durante el proceso rumbo a las elecciones del Poder Judicial 2025, uno de los candidatos a juez de oralidad en San Luis Potosí, Sabas Santiago Ipiña, fue bajado de la contienda.

Lo anterior debido a que la policía ministerial, Rosalina Ávalos, reveló ante los medios que el entonces candidato está involucrado en el asesinato de sus hijos ocurrido en el 2020.

A 7 meses de ser retirado del proceso electoral, Sabas Santiago Ipiña, quien también fue acusado de tener vínculos con el CJNG, presentó una denuncia en contra de Rosalina Ávalos.

De acuerdo con lo informado por Miguel Alfonso Meza, la propia Rosalinda Ávalos confirmó que el abogado que acusa por el asesinato de sus hijos, presentó una denuncia en su contra.

Al advertir que la denuncia implica un alto riesgo para Rosalinda Ávalos, el presidente de Defensorxs, recordó que los testigos contra la policía son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De momento, el activista detalló que la policía ministerial se encuentra a salvo, debido a que está en las oficinas del Mecanismo de Protección a Periodistas del estado de San Luis Potosí.

No obstante, al insistir en el alto riesgo en el que se encuentra la vida de la mujer, llamó a “poner todos los ojos y atención” en el caso hasta que se termine la situación de peligro.

Alertan de alto riesgo contra Rosalinda Ávalos por denuncia (@MiguelMezaC / X)

Caso Sabas Santiago Ipiña y el CJNG: Esto denunció Rosalinda Ávalos

El 12 de febrero de 2025, la policía ministerial de San Luis Potosí, Rosalinda Ávalos, denunció ante el Congreso del estado que sus hijos Carlos y Daniela fueron asesinados en 2020.

Ante legisladores locales, Rosalinda Ávalos explicó que el crimen fue cometido por una célula criminal vinculada al CJNG y a Sabas Santiago Ipiña, quien en ese entonces era candidato a juez de oralidad.

En su denuncia, la policía explicó que Sabas Santiago Ipiña, es compadre y colaborador de uno de los autores materiales de los asesinatos que se efectuaron el 11 de noviembre de 2020.

Rosalinda narró que ese día, sujetos armados irrumpieron en su domicilio y ejecutaron a sus hijos de en represalia por denuncias que ella misma hizo sobre corrupción y vínculos criminales de policías.

Tras la denuncia, el Comité de Evaluación de Candidaturas al Poder Judicial del Congreso de San Luis Potosí, inició una investigación que derivó en el retiro de la candidatura de Sabas Santiago Ipiña.

A poco más de medio año, el ex candidato a juez presentó una denuncia en contra de Rosalinda Ávalos, por lo que activistas alertan por el alto riesgo en el que se encuentra la policía.