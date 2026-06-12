Rocío López Gorosave es hija del profesor y ex diputado local Jesús López Gastélum y la señora Gema Gorosave Romero; actualmente funge como diputada federal de Baja California por parte de Morena, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California?

¿Qué edad tiene Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California?

¿Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California, tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California?

¿Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California tiene hijos?

¿Qué estudióRocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California?

¿En qué ha trabajado Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California?

¿Quién es Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California?

Rocío López Gorosave es una política mexicana originaria de Ensenada, Baja California, y actualmente se desempeña como diputada federal de mayoría relativa por el Distrito 4 de Baja California en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados (2024-2027), representando a Morena.

A lo largo de su trayectoria ha militado en el PT, el PRD y posteriormente en Morena; también ha sido diputada local, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Baja California y oficial mayor del gobierno estatal.

Rocío López Gorosave, diputada federal por Morena (@rociolgorosave / Instagram)

¿Qué edad tiene Rocío López Gorosave?

Rocío López Gorosave nació el 18 de noviembre de 1962 en Ensenada, Baja California, A junio de 2026, la diputada morenista tiene 63 años de edad.

¿Rocío López Gorosave tiene esposo?

Rocío López Gorosave esta casada con el abogado Juan Antonio Sánchez Zertuche, ambos con trayectoria en el PT y la izquierda bajacaliforniana; de acuerdo a algunas fuentes, llevan 42 años de matrimonio y tienen cuatro hijos en común.

Rocío López Gorosave, diputada federal por Morena (@rociolgorosave / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Rocío López Gorosave?

Al haber nacido el 18 de noviembre, Rocío López Gorosave es del signo zodiacal es Escorpio.

¿Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California tiene hijos?

Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California es madre de cuatro hijos profesionistas:

Juan Carlos Zertuche López Juan Antonio Zertuche López Alan Zertuche López Erik Zertuche López

Todos son producto de su matrimonio de 42 años con el abogado Juan Antonio Sánchez Zertuche.

Rocío López Gorosave, diputada federal por Morena (@rociolgorosave / Instagram)

¿Qué estudió Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California?

Rocío López Gorosave es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), cursando sus estudios profesionales entre 1981 y 1986.

Esta información se encuentra en el Sistema de Información Legislativa como la Cámara de Diputados, en donde señalan que su último grado de estudios es licenciatura y que su preparación académica es en Biología.

Rocío López Gorosave, diputada federal por Morena (@rociolgorosave / Instagram)

¿En qué ha trabajado Rocío López Gorosave?

Rocío López Gorosave, diputada federal de Morena en Baja California, cuenta con una trayectoria en la administración pública, el poder legislativo y el sector social que incluye las siguientes posiciones destacadas:

Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California (2021-2023).

Subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría General de Gobierno de Baja California.

Oficial del Registro Civil del Gobierno de Ensenada (2014-2016).

Titular de la Dirección de Fomento Económico del Municipio de Ensenada (2011-2012).

Regidora del Ayuntamiento de Ensenada (2004-2007).

Trayectoria Legislativa Anterior:

Diputada Local en la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California (2016-2019), donde fue Presidenta de la Mesa Directiva y Presidenta de la Comisión de Turismo.

Sector Social / Otros Rubros:

Presidenta del voluntariado de la Benemérita Cruz Roja Mexicana en su localidad.

Presidenta del Club de Damas Rotarianas Ensenada Rivera.