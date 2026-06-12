La diputada federal por Morena, Rocío López Gorosave expresó su reconocimiento a las autoridades federales y estatales que participaron en la localización con vida de su hijo Erik Zertuche López y un compañero de trabajo, quienes fueron privados de la libertad días atrás en Baja California.

A través de un mensaje público en sus redes sociales, la diputada morenista Rocío López Gorosave agradeció el trabajo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como por las corporaciones de seguridad y procuración de justicia de los gobiernos de México y Baja California.

En su mensaje, destacó que la coordinación entre las instituciones permitió que ambos fueran encontrados con vida, e hizo un llamado a no olvidar a las familias de personas desaparecidas.

Rescatados con vida inspectores del IMOS en Ensenada: hijo de diputada federal entre las víctimas

Dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) fueron localizados con vida la noche del jueves 11 de junio de 2026, luego de más de 24 horas de haber sido privados ilegalmente de su libertad en la zona sur de Ensenada, Baja California.

Se trata de Erik Sánchez Zertuche López, hijo de la diputada federal por Morena, Rocío López Gorosave, y de José Héctor Olivero Carabita.

De acuerdo a la información proporcionada por el medio Zona Norte, los funcionarios del IMOS regresaban de un operativo de supervisión en la delegación de Punta Colonet alrededor de las 21:00 horas del miércoles 10 de junio, cuando un grupo armado de aproximadamente 15 hombres los interceptó.

Posteriormente, los dos inspectores del IMOS, entre ellos Erik Zartuche López, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad; según reportes preliminares, en el ejido donde permanecían cautivos, se aseguraron:

Armas largas

Equipo táctico

Vehículos vinculados al ilícito

Tanto el hijo de la diputada Rocío López Gorosave y el otro funcionario se encuentran en aparente buen estado de salud y ya están con sus familias.