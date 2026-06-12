Erik Zertuche López es el hijo de la diputada federal por Morena, Rocío López Gorosave quien, de acuerdo a los medios de comunicación, fue privado de su libertad el pasado 11 de junio en Baja California.

Es por eso que te daremos detalles de quién es Erik Zertuche López, tales como:

¿Quién es Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave?

¿Qué edad tiene Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave?

¿Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave, tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave?

¿Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave, tiene hijos?

¿Qué estudió Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave?

¿En qué ha trabajado Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave?

¿Quién es Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave?

Erik Zertuche López es un servidor público adscrito al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) del Gobierno de Baja California, y es conocido públicamente por ser hijo de la diputada federal de Morena Rocío López Gorosave y del abogado Juan Antonio Sánchez Zertuche.

En junio de 2026 fue reportado como privado de la libertad junto con otro inspector del IMOS cuando regresaban de un operativo de supervisión en San Quintín. Posteriormente, medios locales informaron que ambos fueron localizados con vida.

¿Qué edad tiene Erik Zertuche López, hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave?

De acuerdo con reportes publicados el 11 de junio de 2026, Erik Zertuche López tiene 36 años de edad.

¿Erik Zertuche López tiene esposa?

No se encontraron detalles que confirmen si Erik Zertuche López está casado o tiene esposa. La información disponible en medios se ha centrado en su labor como inspector del IMOS y en los hechos relacionados con su desaparición temporal.

¿Qué signo zodiacal es Erik Zertuche López?

No existe información pública sobre la fecha exacta de nacimiento de Erik Zertuche López. Aunque se conoce que tiene 36 años, no hay datos suficientes para determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Erik Zertuche López tiene hijos?

No hay información pública disponible que confirme si Erik Zertuche López tiene hijos. Ninguna de las fuentes consultadas menciona detalles sobre su vida familiar más allá de su parentesco con la diputada Rocío López Gorosave.

¿Qué estudió Erik Zertuche López, hijo de Rocío López Gorosave?

Hasta el momento no se han encontrado registros públicos o perfiles oficiales que revelen cuál es la formación académica o los estudios realizados por Erik Zertuche López.

¿En qué ha trabajado Erik Zertuche López?

La información pública disponible indica que Erik Zertuche López, hijo desaparecido de la diputada federal Rocío López Gorosave, se desempeña como inspector del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California, participando en operativos de supervisión relacionados con el transporte y la movilidad en la entidad.

Los reportes sobre su privación de la libertad señalan que regresaba de una jornada de trabajo y supervisión en San Quintín cuando ocurrieron los hechos.