Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como coordinador regional del IMSS-Bienestar de Chilpancingo, murió asesinado.

El pasado 22 de diciembre a Raymundo Cabrera le dispararon al interior de un restaurante ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, al norte de Chilpancingo.

¿Quién fue Raymundo Cabrera Díaz?

Raymundo Cabrera Díaz fue un médico cirujano originario de Guerrero.

Fue uno de los cuatro coordinadores médicos regionales del programa IMSS-Bienestar en Guerrero. Se desempeñaba como Coordinador Regional de Tlacotepec.

Raymundo Cabrera Díaz (Salud Guerrero / Facebook)

¿Qué edad tenía Raymundo Cabrera Díaz?

De acuerdo con distintos medios de comunicación, Raymundo Cabrera Díaz tenía 56 años de edad. Se desconoce su fecha de nacimiento; sin embargo, se sabe que nació en 1969.

¿Quién es la esposa de Raymundo Cabrera Díaz?

Se desconoce el estado civil de Raymundo Cabrera Díaz.

¿Cuántos hijos tiene Raymundo Cabrera Díaz?

Debido a la poca información profesional y personal que hay de Raymundo Cabrera Díaz en Internet y distintas plataformas, se desconoce si tenía hijos.

¿Qué estudió Raymundo Cabrera Díaz?

Egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Raymundo Cabrera Díaz se tituló como Médico Cirujano.

¿En qué trabajó Raymundo Cabrera Díaz?

Previo a convertirse en Coordinador Regional de Tlacotepec, Raymundo Contreras Díaz trabajó en la Secretaría de Salud de Guerrero, como coordinador de Epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria 03 Centro.

En 2024, se desempeñó como Coordinador Estatal del Sistema Nacional de Salud Pública, en 2024.

Dedicó parte de su vida a mejorar los servicios médicos públicos.

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz, delegado del IMSS Bienestar Chilpancingo

La mañana del lunes 22 de diciembre, Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero.

Alrededor de las 8 horas, el médico ingresó a un restaurante ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, al norte de Chilpancingo.

Era perseguido por dos hombres a bordo de una motocicleta, por lo que buscaba resguardarse.

Desafortunadamente uno de sus atacantes lo alcanzó. Al Coordinador Regional de Tlacotepec, le dispararon al menos seis veces.

Murió al instante. IMSS Bienestar Guerrero, dio a conocer la lamentable noticia a través de la red social X.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el Doctor Raymundo Cabrera Díaz. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/nuuGNJDSwJ — IMSS Bienestar Guerrero (@IB_Guerrero) December 22, 2025

La Fiscalía de Guerrero inició una investigación para esclarecer el hecho, misma que los encaminó a Francisco ‘N’.

Francisco ‘N’, quien tenía una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de Esther ‘N’, hecho que también ocurrió en Chilpancingo, estaría implicado en la muerte del médico cirujano.

Un Juez de Control será quien determine su situación jurídica.