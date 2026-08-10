Reyes Tamez Guerra es un químico, académico y político mexicano que fue secretario de Educación Pública durante el gobierno de Vicente Fox, entre 2000 y 2006. Antes de incorporarse al gabinete federal, fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Además de su trayectoria académica y administrativa, ha desarrollado investigación en el área de inmunología y posteriormente ocupó cargos públicos en Nuevo León y en el Congreso de la Unión.

¿Quién es Reyes Tamez Guerra?

Reyes Silvestre Tamez Guerra es un químico, académico y funcionario mexicano originario de Monterrey, Nuevo León. Su carrera comenzó en el ámbito científico y universitario, principalmente dentro de la UANL, donde ocupó diversos cargos administrativos.

Entre 1996 y 2000 fue rector de la UANL. Al concluir su gestión universitaria se incorporó al gabinete del entonces presidente Vicente Fox como secretario de Educación Pública, cargo que desempeñó durante todo el sexenio, de 2000 a 2006.

Posteriormente regresó a Nuevo León, donde fue secretario de Educación del estado entre 2007 y 2009. En 2009 llegó a la Cámara de Diputados como legislador por Nueva Alianza, durante la LXI Legislatura.

¿Qué edad tiene Reyes Tamez Guerra?

Reyes Tamez Guerra nació el 18 de abril de 1952 en Nuevo León, México. En 2026 tiene 74 años.

¿Reyes Tamez Guerra tiene hijos?

Reyes Tamez Guerra sí tiene hijos, de acuerdo con algunos documentos de la UANL se hace referencia a su familia y a sus hijos, aunque no existen más detalles al respecto.

¿Qué estudios tiene Reyes Tamez Guerra?

Reyes Tamez Guerra estudió la licenciatura de Químico Bacteriólogo Parasitólogo en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Posteriormente cursó una maestría y un doctorado en Ciencias con especialidad en Inmunología. Los registros legislativos y de la Cámara de Diputados señalan estos grados como parte de su formación académica.

Su trayectoria científica se desarrolló principalmente en la UANL, donde fue profesor e investigador y ocupó distintos cargos dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas.

¿En qué ha trabajado Reyes Tamez Guerra?

La trayectoria de Reyes Tamez Guerra combina la investigación científica, la administración universitaria y el servicio público.

Entre los principales cargos que ha desempeñado se encuentran:

1986: Jefe del Departamento de Inmunología y Microbiología de la UANL.

1991-1992: Director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.

1992-1996: Secretario General de la UANL.

1996-2000: Rector de la UANL.

2000-2006: Secretario de Educación Pública durante el gobierno de Vicente Fox.

2007-2009: Secretario de Educación de Nuevo León.

2009-2012: Diputado federal por Nueva Alianza en la LXI Legislatura.

Durante su etapa como secretario de Educación Pública, participó en políticas relacionadas con la educación superior y la mejora de los programas educativos. La ANUIES también documentó su participación en trabajos conjuntos con instituciones de educación superior durante su gestión.

Actualmente mantiene vínculos con la UANL, donde figura como profesor de tiempo completo y exclusivo e investigador del Sistema Nacional de Investigadores.