Gerardo Clemente Ricardo Vega García, militar y secretario de defensa de Vicente Fox, murió, esta noticia fue confirmada por el actual titular de la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

A través de sus redes sociales Luis Cresencio Sandoval lamentó el fallecimiento de Gerardo Clemente Ricardo Vega García, así como los miembros de la Sedena y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

En un comunicado, mencionaron que despiden con pesar la muerte de Gerardo Clemente Ricardo Vega García, puesto que dejó “un legado de valores y virtudes que hacen patente el compromiso institucional y vocación de un militar debe mostrar en el cumplimiento de sus responsabilidades.”

También en este comunicado se destacó la trayectoria militar de Gerardo Clemente Ricardo Vega García como secretario de defensa de Vicente Fox del 1 de diciembre de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2006.

Murió Gerardo Clemente Ricardo Vega García el secretario de defensa de Vicente Fox/comunicado publicado por Luis Cresencio Sandoval

¿Quién fue Gerardo Clemente Ricardo Vega García el secretario de defensa de Vicente Fox?

Gerardo Clemente Ricardo Vega García nació el 28 de marzo de 1940 en Puebla, para el año de 1957 , el primero de enero ingresó a las filas del ejército nacional.

El 1 de enero de 1960 egresó del Colegio Heróico Militar como subteniente de Infantería.

Entre su formación académica incluye:

Licenciatura en Administración militar en la Escuela Superior de Guerra

Maestría en Administración militar para la Seguridad y Defensa Nacional, realizada en su estancia del Colegio de Defensa Nacional

También en su trayectoria profesional se desempeñó como agregado en la Embajada de México en la ex Unión Soviética rusa (URSS), así como comandante del batallón en Yucatán y Tabasco.

Incluso fue director del Colegio de Defensa Nacional con plaza en México.

En el Estado Mayor, fue subjefe de Doctrina Militar, Jefe del Estado Mayor de la 19/a. Zona Militar con Plaza en Tuxpan, Veracruz.

Adicionalmente también fue director general de Educación Militar hasta Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Ciudad de México (CDMX).

Además de tener el cargo como secretario de Defensa nacional de Vicente Fox, Gerardo Clemente Ricardo Vega García recibió diferentes condecoraciones de las que destacan: