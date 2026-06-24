Raúl Hernández Leyva es director del Tren Interurbano ‘El Insurgente’, por lo que te damos detalles de quién es como:

¿Quién es Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

¿Qué edad tiene Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

¿Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente” tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

¿Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente” tiene hijos?

¿Qué estudió Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

¿En qué trabajó Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

¿Quién es Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

Raúl Hernández Leyva es un ingeniero mexicano especializado en proyectos ferroviarios, movilidad urbana e infraestructura de transporte.

Actualmente se desempeña como director general del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, uno de los proyectos de movilidad más importantes del país.

Antes de asumir este cargo, ocupó cargos directivos en proyectos ferroviarios y de supervisión de infraestructura de transporte en el Estado de México y a nivel federal, incluyendo roles en Banobras y en la operación del sistema.

En 2026 ha participado en alianzas estratégicas, como con el Tren Maya.

Mtro. Óscar David Lozano Águila y el Ing. Raúl Hernández Leyva (Tren Maya )

¿Qué edad tiene Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

No se encontró información pública precisa sobre su fecha de nacimiento o edad exacta en fuentes abiertas.

Según su perfil profesional, Raúl Hernández Leyva cuenta con más de 35 años de experiencia en movilidad urbana, lo que sugiere que es un profesional maduro con trayectoria consolidada, probablemente en rango de 50-60 años o más.

¿Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente” tiene esposa?

No hay información pública disponible que confirme si Raúl Hernández Leyva está casado o tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

No se conoce públicamente la fecha de nacimiento de Raúl Hernández Leyva, por lo que no es posible determinar de manera confiable cuál es su signo zodiacal.

¿Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente” tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre hijos o familia de Raúl Hernández Leyva.

Mtro. Óscar David Lozano Águila y el Ing. Raúl Hernández Leyva (Tren Maya )

¿Qué estudió Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente” es Ingeniero en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicaciones, egresado del Instituto Tecnológico de Tlanepantla.

¿En qué trabajó Raúl Hernández Leyva, director del Tren Interurbano “El Insurgente”?

Antes de encabezar “El Insurgente”, Raúl Hernández Leyva trabajó en Banobras, donde ocupó cargos relacionados con banca de inversión y proyectos de infraestructura.

Ha sido coordinador operativo, director de supervisión y control de sistemas de transporte en el Estado de México y subdirector de control operativo de infraestructura.

Además, participó en la Unidad Implementadora del Tren Interurbano México-Toluca, organismo encargado de coordinar el desarrollo de esta obra ferroviaria.

Su experiencia profesional ha estado ligada principalmente a la planeación, financiamiento y operación de proyectos de transporte masivo.