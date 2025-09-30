Raúl Beyruti Sánchez, dueño de GINGroup, a quien se señala por lavado de dinero, podrá enfrentar su proceso sin ser detenido, gracias a autorización de juez.

Se trata de Rodolfo García Camacho, quien fue electo como juez Primero de Distrito en Zacatecas en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de junio pasado.

Cabe señalar que esta determinación se dio a pesar de que Raúl Beyruti Sánchez se encuentra prófugo desde septiembre de 2021, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra.

Raúl Beyruti Sánchez está prófugo pero podrá llevar juicio en libertad gracias a un juez

Raúl Beyruti Sánchez y su empresa GINGroup son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2021 por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Finalmente, el pasado 22 de septiembre compareció ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Nancy Selene Hidalgo Pérez en videoconferencia.

Un día después, la jueza ordenó la vinculación a proceso del ‘Rey Facturero’ por ambos delitos y ordenó su aprehensión; sin embargo, reconoció que estaba imposibilitaba de hacerlo cumplir.

Esto debido a que, pese a que llo delitos por los que se le señala se debe imponer prisión preventiva oficiosa, el juez Rodolfo García Camacho ordenó que no se ejecutara.

Raúl Beyruti Sánchez se encuentra bajo la protección de juez gracias a suspensión

De acuerdo con lo dispuesto con la jueza Hidalgo Pérez, impuso la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, “en estricto acatamiento a la suspensión definitiva determinada por usted, no se ordenó la ejecución de dicha medida cautelar”.

Asimismo, el juez García Camacho señaló que, mientras la suspensión que emitió siga vigente, el empresario de GINGroup se mantendrá únicamente bajo su disposición.

Es decir, no estará bajo la jurisdicción de la jueza del Altiplano, quien lleva actualmente el caso penal en contra de Beyruti Sánchez.

Señalan a Raúl Beyruti Sánchez por lavado de más de mil 300 millones de pesos

El empresario, conocido como el ‘Rey Facturero’, habría recibido entre 2014 y 2017 4 millones 335 mil 705 pesos de varias empresas “factureras”. Se trata de:

Pioneros en Administración S.A. de C.V.

Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V.

Tikhvin S.A. de C.V.

Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V.

Global Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V.

Asimismo, se le señala de dispersar más de mil 328 millones de pesos a través de su empresa de forma que se evite la identificación de los destinatarios finales.