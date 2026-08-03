Alfonso Fernández Magallón o Poncho La Quiringua era jefe del Cártel de Los Reyes hasta el 1 de agosto que fue detenido por el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch.

El líder criminal que operaba en Michoacán era buscado por autoridades de México y Estados Unidos. Te contamos más de quién es Poncho La Quiringua:

¿Quién es Poncho La Quiringua?

¿Qué edad tiene Poncho La Quiringua?

¿Quién es la esposa de Poncho La Quiringua?

¿Qué signo zodiacal es Poncho La Quiringua?

¿Cuántos hijos tiene Poncho La Quiringua?

¿Qué estudió Poncho La Quiringua?

¿En qué ha trabajado Poncho La Quiringua?

¿Quién es Poncho La Quiringua?

Alfonso Fernández Magallón o Poncho La Quiringua es el jefe del Cártel de los Reyes, que es parte de Cárteles Unidos y se le responsabiliza de ataques a personal militar en episodios pasados.

Era buscado por Estados Unidos y existía una recompensa de cinco millones de dólares.

¿Qué edad tiene Poncho La Quiringua?

Poncho La Quiringua tiene 56 años de edad, de acuerdo con reportes de medios de comunicación.

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch señala que es una persona de la tercera edad.

¿Quién es la esposa de Poncho La Quiringua?

Se desconoce quién es la esposa o pareja sentimental de Poncho La Quiringua.

¿Qué signo zodiacal es Poncho La Quiringua?

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, Poncho La Quiringua nació el 9 de abril de 1970, por lo que sería de signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Poncho La Quiringua?

Se desconocen detalles familiares de Poncho La Quiringua.

¿Qué estudió Poncho La Quiringua?

Se desconocen los estudios formales de Poncho La Quiringua.

¿En qué ha trabajado Poncho La Quiringua?

Poncho La Quiringua, como jefe del Cártel de los Reyes, tenía presencia municipio de Michoacán como:

Cotija

Tocumbo

Los Reyes de Salgado

Buenavista Tomatlán

Peribán

Los delitos contra la población que ejecutaba son: