Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua” y presunto líder del Cártel de Los Reyes, detenido el sábado 1 de agosto de 2026 durante un operativo de fuerzas federales.

Alfonso Fernández Magallón, identificado como uno de los principales operadores de la alianza Cárteles Unidos en Michoacán, fue capturado como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

Además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Detienen a “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, tras operativo en Michoacán (Gabinete de Seguridad)

Ronald Johnson destaca coordinación entre Sheinbaum y Trump tras captura de “Poncho La Quiringua”

A través de sus redes sociales, Ronald Johnson aseguró que la detención de “Poncho La Quiringua” refleja la coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump en el combate al crimen organizado.

“Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro compromiso compartido para desmantelar cárteles y hacer responsables a los criminales violentos sigue dando resultados” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El embajador estadounidense afirmó que esta captura envía un mensaje claro a las organizaciones criminales de que “no tienen dónde esconderse”.

Asimismo, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas, en particular de:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Gabinete de Seguridad

Captura de “Poncho La Quiringua” desató narcobloqueos en Michoacán

Tras la captura de “Poncho La Quiringua”, presuntos integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron narcobloqueos y quemaron vehículos en distintos accesos y carreteras de los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán.

Ante estos hechos, el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo especial para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la región.

Por su parte, Omar García Harfuch informó que elementos de las fuerzas federales permanecieron en la zona para controlar la situación y atender los bloqueos.