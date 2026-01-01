La tarde de este martes 31 de diciembre, el último día del 2025, se confirmó la detención de dos presuntos altos mandos del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Culiacán.

Los primeros reportes refieren que la detención se realizó durante un fuerte operativo desplegado por tierra y aire en una zona residencial de la colonia Guadalupe, en la capital de Sinaloa.

Medios locales informaron que las dos personas detenidas fueron trasladadas vía aérea a las instalaciones de la Base Aérea de la Fuerza Aérea Mexicana, donde serían llevadas a la Ciudad de México, aunque esto no ha sido confirmado.

Se desconoce identidad de los dos detenidos en Culiacán

Luego de los operativos, trascendió de manera extraoficial la detención de dos presuntos altos mandos que pertenecen a una de las facciones que operan para el Cártel de Sinaloa.

Según informó la secretaría de Seguridad Pública (SSP), la operación contra células del crimen organizado comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde sobre la calle Río Piaxtla, entre Manuel Bonilla y Río Quelite.

Aunque se habla de altos mandos detenidos, las autoridades no han confirmado la identidad de los capturados ni los detalles de la acción, aunque se presume que no hubo detonaciones de armas de fuego.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).