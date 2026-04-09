World Press Photo 2026 hizo ganador al fotógrafo mexicano, César Rodríguez, con una imagen sobre el cambio climático en México tomada desde Tabasco.

Los comentarios del jurado aplauden el trabajo del mexicano, donde con “imágenes poéticas y de cuidada composición” se exponen los efectos del cambio climático en el país.

Fotógrafo mexicano ganó el World Press Photo con imagen desde Tabasco

Bajo el nombre de “México, un clima cambiante” es que César Rodríguez retrató el cambio climático que impacta mayoritariamente a Tabasco, ganando el World Press Photo.

En la fotografía se puede ver a un hombre parado sobre un rompeolas en Sánchez Magallanes, un pueblo pesquero de Tabasco. Sin embargo, la persona está rodeada totalmente por el mar, sin señales de tierra a su alrededor.

Foto de César Rodríguez que ganó el World Press Photo. (World Press Photo/César Rodríguez)

El trabajo de César Rodríguez expone los “cambios climáticos extremos” a los que México se enfrenta, como la erosión en las costas de Tabasco que ha llevado al desplazamiento de personas y siendo en este estado donde sube el nivel del mar “tres veces más rápido” que a nivel mundial.

Pero por otro lado, están otras regiones de México como Monterrey y el Estado de México que viven escasez de agua potable.

Según la información dada, actualmente son 2.7 millones de personas las que se han desplazado, pero se espera que se llegue a 8 millones para el 2050.

Jurado aplaude la foto del mexicano ganador en World Press Photo

El reconocimiento que César Rodríguez, el fotógrafo mexicano, se llevó en el World Press Photo, fue respaldado por los comentarios del jurado a su muestra del impacto del cambio climático.

La fotografía expuesta y que forma parte de una colección del mexicano, es descrita como una forma de exponer el cambio climático en México que detrás conlleva “decisiones políticas y falta de apoyo social”.

“Mediante imágenes poéticas de cuidada composición, el fotógrafo transmite el impacto combinado de las presiones ambientales, las decisiones políticas y la falta de apoyo social”. Jurado de World Press Photo.

Todo esto apuntando a los cambios en la cultura y cotidianeidad que los mexicanos viven por consecuencia de ello.

Ganadores del World Press Photo en Latinoamérica

Estos son los 7 ganadores del World Press Photo a nivel Latinoamérica: