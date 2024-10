Kristina Vladimirovna Romanova es una joven rusa desaparecida en el Estado de México por presuntas autoridades del DIF; a continuación te contamos lo que sabemos del caso.

A través de redes sociales circula la ficha de búsqueda de Kristina Vladimirovna Romanova, una joven de 16 años de edad reportada como desaparecida este septiembre de 2024.

De acuerdo con la madre de la joven rusa, la chica fue extraída de su escuela por trabajadores del DIF, sin embargo, hasta la fecha no sabe nada sobre su paradero.

Igualmente, se indicó que a pesar de que presentó la denuncia de la desaparición de Kristina desde el 10 de septiembre, fue hasta el 28 de ese mes que se reconoció formalmente su desaparición.

Kristina: La joven rusa que desapareció en su escuela en el Estado de México

Marina Vladimirovna Romanova, madre de Kristina, denunció publicamente que su hija de 16 años de edad fue sustraída de su escuela, el Instituto Educativo de España, en Toluca, Estado de México.

La denuncia de la madre de la joven indica que la adolescente rusa fue sustraída por presuntos funcionarios del DIF Estado de México en su escuela, ante una presunta investigación por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, las autoridades del DIF no notificaron a la madre, ni otorgaron protección consular en el caso, por lo que desde el día 10 de septiembre presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Igualmente, la madre de Kristina envió cartas sobre lo ocurrido a la gobernadora de la entidad mexiquense, Delfina Gómez, solicitando su intervención en la extracción de su hija y su desaparición.

En el caso, también se señala que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cerró la carpeta, “sin realizar una investigación honesta”.

“Le informo que su planteamiento se recibió y registró con el folio número (33153 el cual será analizado y enviado a la dependencia correspondiente, quien otorgará la respuesta oportuna”. CDH Estado de México

No obstante, no fue hasta el 28 de septiembre, 18 días después, que se reconoció oficialmente la desaparición de Kristina, por quien su madre ha iniciado una investigación particular para dar con su paradero.

Marina Vladimirovna, madre de Kristina, joven rusa desaparecida (especial)

Kristina fue sustraída por el DIF desde 2023, acusa escuela donde estudiaba la joven rusa

Ante el video de la madre de la joven rusa desaparecida, el Instituto Educativo de España señaló que es falso que Kristina fue secuestrada en sus instalaciones, toda vez que el DIF es una dependencia gubernamental y no realiza ese tipo de acciones.

Contrario a ello, aseguraron que el DIF mexiquense realizó actuaciones con el fin de resguardar a la menor de actos meramente familiares.

Además, aseguró que desde octubre de 2023 la joven rusa dejó de ser parte de sus estudiantes, y que su madre tenía pleno conocimiento de que Kristina se encontraba bajo proceso y resguardo del DIF.

Comunicado de escuela donde estudió la joven rusa desaparecida (especial)

Kristina, la joven rusa de 16 años de edad, es víctima de trata de personas, asegura su madre

La madre de la joven rusa de 16 años de edad aseguró que su hija es víctima de trata de personas, y que las autoridades mexicanas no hicieron nada para encontrarla, pese a las denuncias interpuestas.

Marina Vladimirovna Romanova señaló que ya demandó al DIF y a la Fiscalía del Estado de México, por su nula respuesta a la desaparición de su hija, y los responsabilizó de lo que le pueda pasar a Kristina .

“Responsabilizo a las instituciones demandadas por todo lo que le pueda pasar a mi hija. Kristina es víctima de trata de personas y el gobierno lo sabe”. Marina Vladimirovna Romanova, madre de Kristina

A través de redes sociales circula la ficha de búsqueda a Kristina, según la imagen, la joven rusa fue vista por última vez en la colonia Villa Hogar, en el Municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 28 de septiembre.

La ficha indica que la joven rusa mide 1.55 metros, tiene cara redonda, cabello rubio y lacio, sus ojos son de color azul pequeños y tiene pómulos prominentes.