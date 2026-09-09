Carlos Soto es un político y presidente municipal de Zamora, Michoacán hasta 2027; fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) hasta el 7 de septiembre de 2026.

El edil de Zamora es licenciado en Administración de Empresas y se considera su segunda elección como la más votada en 453 años en el municipio.

El político ha mantenido una relación intermitente con el PAN y renunció por primera vez al partido en 2017 por desacuerdos internos; regresó en 2021 para buscar la presidencia municipal de Zamora.

¿Quién es Carlos Soto? Político de Zamora

Carlos Alberto Soto Delgado es un político y administrador de empresas originario de Zamora, Michoacán.

El político se describe como “una persona humana que gusta de ayudar a los demás” y fue electo como presidente municipal de Zamora durante los periodos 2021-2024 y 2024-2027.

Carlos Soto, presidente municipal de Zamora (Instagram/@carlossoto.zam)

¿Qué edad tiene Carlos Soto?

Carlos Soto nació el 20 de junio de 1976; actualmente tiene 50 años.

¿Quién es la esposa de Carlos Soto?

No se tiene información de la esposa de Carlos Soto.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Soto?

Carlos Soto es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Soto?

Carlos Soto sí tiene hijos, pero se desconocen sus identidades.

Carlos Soto (Instagram/@carlossoto.zam)

¿Qué estudió Carlos Soto?

Carlos Soto estudió la licenciatura en Administración de empresas y tiene tres posgrados en:

Gestión empresarial

Gestión del cambio e innovación

Dirección en administración del capital humano

El político también tiene la maestría en Gestión estratégica del talento.

¿En qué ha trabajado Carlos Soto?

Antes de la tomar la presidencia municipal de Zamora, Carlos Soto se desarrolló como emprendedor en el sector gastronómico y es dueño del restaurante “El asador”.

Carlos Soto participó en las elecciones por la presidencia municipal de Zamora en 2021 con el PAN y fue electo de nueva cuenta en 2024.

Fue militante del PAN hasta el 7 de septiembre de 2026, cuando anunció su salida del partido.