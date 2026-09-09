El nombre de Luis Salgado Cervantes, presidente municipal de Metapa de Domínguez, Chiapas, cobró relevancia debido a que su municipio enfrenta una crisis relacionada con la planta contra el gusano barrenador.

Los habitantes de esa región denuncian que la planta contra el gusano barrenador emite olores fétidos que les provocan malestares, afectan su vida diaria e incluso han causado deserción en las escuelas.

Piden reubicar planta contra el gusano barrenador en Chiapas por malos olores (Especial)

¿Quién es Luis Salgado Cervantes?

Luis Salgado Cervantes es un político originario de Chiapas, quien desde octubre de 2024 se desempeña como presidente municipal de Metapa de Domínguez.

Químico Farmacobiólogo de formación, fue candidato por Redes Sociales Progresistas Chiapas (RSP).

Su actual gestión se ha visto marcada por su participación en diferentes proyectos, siendo los más relevantes:

Proyectos de agua

Infraestructura

Desarrollo rural

Coordinación con autoridades estatales y federales

Solo un año después de haber asumido el cargo, Luis Salgado Cervantes vivió su momento de mayor polémica cuando medios hablaban sobre supuestas irregularidades millonarias en Metapa de Domínguez.

Luis Salgado Cervantes (Especial)

¿Cuántos años tiene Luis Salgado Cervantes?

Luis Salgado Cervantes es un alcalde joven. Tiene 38 años en el presente 2026.

¿Quién es la esposa de Luis Salgado Cervantes?

Luis Salgado Cervantes está casado con la maestra Daniela Coutiño, presidenta del DIF Metapa 2024-2027.

Luis Salgado Cervantes (Especial)

¿Luis Salgado Cervantes tiene hijos?

Luis Salgado Cervantes es padre de dos menores; una niña y un niño.

¿Qué estudió Luis Salgado Cervantes?

Luis Salgado Cervantes es Químico Farmacobiólogo (QFB), carrera que estudió en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

¿En qué ha trabajado Luis Salgado Cervantes?

Aunque la formación de Luis Salgado Cervantes se centró en la ciencia, su trayectoria ha sido principalmente política, desempeñando los siguientes cargos:

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP) de Metapa de Domínguez

Candidato a la Presidencia Municipal de Metapa de Domínguez por Redes Sociales Progresistas Chiapas (RSP) en las elecciones de 2024

Presidente Municipal Constitucional de Metapa de Domínguez, Chiapas, para el periodo 2024–2027

Luis Salgado Cervantes (Especial)

Luis Salgado Cervantes dialoga con Senasica y Gobierno Federal por planta contra el gusano barrenador

En respuesta a las protestas sobre malos olores, Luis Salgado, alcalde de Metapa de Domínguez, dijo que se ha mantenido en comunicación con representantes de Senasica y el Gobierno Federal.

Según dijo, ambos se comprometieron a solucionar el problema de los olores, generados presuntamente por la descomposición de materia orgánica, como alimentos, heces y moscas muertas.