¿Quién es Anallely López? Se trata de la delegada del Bienestar en Puebla que se encuentra en el centro de la polémica por su estilo de vida lujoso pese a su salario.

En las últimas horas, la delegada del Bienestar en Puebla ha enfrentado señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a su ostentoso estilo de vida.

¿Quién es Anallely López?

Anallely López Hernández que se desempeña como delegada del Bienestar en Puebla, puesto desde el cual se encarga de coordinar apoyos sociales en el municipio de Libres.

En dicho cargo, la funcionaria estatal se encarga de realizar tareas como la supervisión de entregas de apoyos, validar censos, articular módulos móviles y representar al programa federal.

Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla (Anallely Dherlo/Facebook)

Asimismo, la delegada del Bienestar en Puebla recorre comunidades rurales, entrega tarjetas, documenta eventos en redes y mantiene presencia constante en operativos de atención directa.

La propia funcionaria ha destacado que en el puesto articula acciones intermunicipales, coordina capacitaciones internas, además de que participa en reuniones con enlaces federales.

En octubre de 2025, la delegada del Bienestar en Puebla fue señalada por tener un estilo de vida lujoso, viajes frecuentes que no corresponden a su salario de 19 mil pesos.

Las acusaciones contra Anallely López también incluyen acusaciones por tener presuntos vínculos con integrantes del grupo criminal del CJNG, en especial con Nazario Ramírez, quien está detenido.

¿Cuántos años tiene Anallely López?

A pesar del cargo público que desempeña, no existe perfiles curriculares en los que Anallely López de a conocer su información, por lo que no se conocen datos como su edad.

¿Quién es el esposo de Anallely López?

De acuerdo con las publicaciones que la propia delegada Anallely López comparte en sus perfiles de redes sociales, no tiene esposo.

¿Cuántos hijos tiene Anallely López?

Por la ausencia de datos acerca de Anallely López, tampoco se puede determinar si tiene hijos.

¿Qué estudió Anallely López?

Si bien la delegada del Bienestar en Puebla está muy activa en redes, Anallely López no tiene perfiles en plataformas como LinkedIn.

Por tal motivo, no se cuentan con datos alrededor de la formación académica que ha desarrollado la funcionaria.

¿En qué ha trabajado Anallely López?

En lo que respecta a la información sobre la experiencia laboral de Anallely López Hernández, solo se conoce su puesto como delegada del Bienestar en Puebla donde realiza estos trabajos:

Coordinadora regional de programas sociales federales en zonas rurales

Encargada de operativos de entrega de apoyos como pensiones, becas y subsidios

Responsable de módulos móviles para trámites y validación de beneficiarios

Participante en reuniones intermunicipales de coordinación institucional

Acusan a Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla, por presuntos vínculos con el CJNG

Anallely López está en medio de la polémica por ser señalada de presunta cercanía con Nazario Ramírez, detenido por extorsión y vínculos con el CJNG, según reportes difundidos en medios locales.

Ante los señalamientos, reconoció conocer a Nazario Ramírez, pero afirmó que su relación era laboral y negó vínculos personales o financieros como se le ha acusado de forma reciente.

Las denuncias se han emitido debido a que en sus redes sociales presume viajes internacionales, autos de lujo, cenas exclusivas y regalos costosos, lo que ha generado dudas sobre el origen de sus ingresos.

Lo anterior debido a que su salario como delegada del Bienestar en Puebla es de 19 mil 444 pesos mensuales, el cual no corresponde con los lujos que suele exhibir en sus perfiles en redes.

Hasta el momento, no se han ejercido sanciones administrativas, pero se reporta que se ha intensificado el escrutinio público sobre la funcionaria y su papel como delegada del Bienestar en Puebla.