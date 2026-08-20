Mónica Aralí Soto Fragoso es abogada y especialista en derecho electoral, nació en Ciudad Constitución, Baja California y cuenta con una amplia formación académica relacionada con la justicia electoral, las políticas públicas y la perspectiva de género. También cuenta con una especialidad en Justicia Electoral y un diplomado en Derecho Electoral impartidos por el propio TEPJF.

Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente realizó una maestría en Educación, con especialidad en Docencia, en la Universidad Internacional de la Paz.

¿Quién es Mónica Soto? Expresidenta del TEPJF

Mónica Aralí Soto Fregoso nació en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Es abogada y cuenta con más de tres décadas de experiencia en materia electoral. En 2016 fue elegida por el Senado de la República como magistrada de la Sala Superior del TEPJF.

El 15 de diciembre de 2023, el pleno de la Sala Superior la eligió como presidenta del TEPJF para iniciar funciones el 1 de enero de 2024. Durante su gestión encabezó al Tribunal en el proceso electoral federal de 2024.

¿Qué edad tiene Mónica Soto?

Mónica Soto nació el 18 de septiembre de 1970, por lo que en 2026 tiene 55 años.

¿Mónica Soto tiene hijos?

La expresidenta del TEPJF no ha revelado detalles sobre su vida privada, por lo cual, se desconoce acerca de sus familiares.

¿Qué estudios tiene Mónica Soto?

Mónica Soto estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Posteriormente cursó una Maestría en Educación con Especialidad en Docencia en la Universidad Internacional de la Paz.

También cuenta con estudios especializados en Justicia Electoral, además de formación en Derecho Electoral, políticas públicas, género y derechos humanos con perspectiva de género.

¿En qué ha trabajado Mónica Soto?

Mónica Soto se ha desarrollado principalmente en instituciones electorales y órganos jurisdiccionales:

1994 y 1996-1997: Fue asesora jurídica de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Baja California Sur .

Fue . 1995: Se desempeñó como técnica del Registro Federal Electoral en Jalisco .

Se desempeñó como . 1997-2003: Fue técnica en Proceso Electoral de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Baja California Sur .

Fue . 2003: Fue vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Campeche.

Fue de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Campeche. 2003-2007: Ocupó el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Baja California Sur.

Ocupó el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Baja California Sur. 2007-2013: Fue magistrada numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur .

Fue . 2013-2016: Fue magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF y se convirtió en la primera mujer en presidir dicha Sala Regional.

Fue y se convirtió en la primera mujer en presidir dicha Sala Regional. 2016: El Senado de la República la eligió magistrada de la Sala Superior del TEPJF para un periodo de nueve años.

El Senado de la República la eligió para un periodo de nueve años. 2024-2025: Fue presidenta de la Sala Superior del TEPJF .

Fue . 2025-2026: Fue magistrada de la Sala Superior del TEPJF.

Además, ha participado en organismos relacionados con la justicia electoral y la igualdad de género. En 2025 fue elegida presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) para un periodo de un año.