Los ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Hugo Aguilar Ortiz, celebraron su toma de protesta y primera sesión con una lujosa cena en el restaurante Au Pied de Cochon.

Se trata de un restaurante de comida francesa ubicado en Polanco, donde una cena cuesta al menos mil pesos, costo que difiere del discurso de austeridad al que se adhirieron los nuevos ministros y ministras.

Aquí te contamos cuáles son los precios del restaurante Au Pied Cochon en Polanco donde la nueva SCJN celebró su inicio.

Precios del restaurante Au Pied Cochón en Polanco donde la nueva SCJN celebró su inicio

El Au Pied Cochon es un restaurante de comida francesa que se ubica en Campos Elíseos 218, dentro del Hotel Presidente Intercontinental de la colonia Polanco en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de un restaurante de lujo asentado en la capital del país desde el año 2000, donde una taza de café sencillo cuesta más de 100 pesos, siendo este uno de sus productos más económicos.

Sin embargo también tiene platillos que superan 4 mil pesos, por lo que no se trata de un espacio que se ajuste a la idea de austeridad que la nueva SCJN afirmó que sería.

Se trata del platillo de un platillo comida de mar que según la carta es para 2 personas llamado “Royal” que cuenta con 255 gramos de mariscos con un precio de 4 mil 100 pesos y cuenta con:

Ostiones Extra Grandes de Baja California, 4 piezas

Ostiones Kumamoto, 12 piezas

Ostiones Medianos de Baja California, 4 piezas

Medio Bogavante Canadiense 650 gramos

Almejas Chocolata, 4 piezas

Almejas Blancas, 8 piezas

Camarones Grandes, 6 piezas

Seguido del platillo más caro en la carta es el que lleva el nombre del restaurante, el “Au Pied de Cochon”, que cuenta con 29 piezas de mariscos, 210 gramos en total, con un precio de 2 mil 50 pesos mexicanos.

Este platillo contiene:

Ostiones extra grandes de Baja California extra grandes, 3 piezas

Ostiones medianos de Baja California, 6 piezas

Ostiones Kumamoto, 8 piezas

Almejas blancas, 5 piezas

Almejas chocolata, 2 piezas

Camarones grandes, 5 piezas

Sin embargo, cuentan con platillos que superan o se acercan a los mil pesos como el plato de jamón ibérico de bellotas que tiene un costo de 900 pesos por 75 gramos, o el filete mignon a la bordelesa que cuesta 725 pesos por 200 gramos.

Nueva SCJN cenó en restaurante Au Pied de Cochon: “entraron y los llevaron a un privado”

La madrugada del 2 de septiembre, los y las ministras de la nueva SCJN llegaron al restaurante Au Pied Cochon de Polanco para cenar.

De acuerdo con el testimonio dado a Reforma, los ministros y ministras “entraron y los llevaron a un privado”; no se dio más información sobre su presencia en el lugar.