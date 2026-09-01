Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes es una activista mexicana y defensora de los derechos humanos, reconocida por su trabajo en favor de las mujeres trans y otras personas en situación de vulnerabilidad.

Es fundadora y directora general de Casa de las Muñecas Tiresias, organización dedicada a brindar acompañamiento, atención y espacios de apoyo a mujeres trans, personas trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, con adicciones o privadas de la libertad.

Su historia como activista está estrechamente ligada al transfeminicidio de su amiga Paola Buenrostro, ocurrido en 2016. Kenya presenció el crimen y posteriormente denunció irregularidades y actos de discriminación durante la investigación, convirtiéndose en una de las principales impulsoras de la exigencia de justicia para Paola y del reconocimiento del transfeminicidio en la Ciudad de México.

¿Quién es Kenya Cuevas?

Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes es una activista trans mexicana, defensora de derechos humanos y conferencista. Su trabajo se ha enfocado en visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres trans y en generar alternativas de atención para personas en condiciones de vulnerabilidad.

En 2018 fundó Casa de las Muñecas Tiresias A.C. y un año después creó la Casa Hogar Paola Buenrostro, dedicada a brindar atención y refugio a mujeres trans. Su activismo también ha contribuido a la discusión pública sobre el reconocimiento del transfeminicidio y los derechos de las personas trans.

Kenya Cuevas, activista mexicana que ha dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres trans. (kenya.cuevas.1/Instagram )

¿Qué edad tiene Kenya Cuevas?

Kenya Cuevas tiene 52 años, nació el 5 de septiembre de 1973

¿Kenya Cuevas tiene pareja?

La pareja de Kenya Cuevas es Ángel Ramírez, con quien se comprometió en matrimonio en 2024.

¿Qué signo zodiacal es Kenya Cuevas?

Kenya Cuevas es Virgo, debido a que nació el 5 de septiembre.

De acuerdo con la astrología occidental, Virgo es un signo de tierra asociado tradicionalmente con características como el análisis, la atención al detalle y la organización.

¿Kenya Cuevas tiene hijos?

Kenya Cuevas no tiene hijos biológicos ni adoptivos, de acuerdo con la información pública disponible sobre la activista mexicana.

¿Qué estudió Kenya Cuevas?

Kenya Cuevas se ha especializado en la atención a personas en situación de vulnerabilidad y en la creación de protocolos para la protección de la comunidad LGBTTTIQA+.

¿En qué ha trabajado Kenya Cuevas?

Kenya Cuevas ha desarrollado su trayectoria principalmente en el activismo y la defensa de los derechos humanos, particularmente de mujeres trans, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales actividades y responsabilidades que ha desempeñado se encuentran:

Activista y defensora de derechos humanos, especialmente a partir del transfeminicidio de Paola Buenrostro en 2016.

Fundadora y directora general de Casa de las Muñecas Tiresias A.C., creada en 2018.

Fundadora de la Casa Hogar Paola Buenrostro, establecida en 2019.

Conferencista sobre derechos humanos, diversidad y violencia contra las personas trans.

Impulsora del reconocimiento del transfeminicidio dentro del marco legal de la Ciudad de México.

Promotora de protocolos de atención para personas de la comunidad LGBTTTIQA+.

Defensora de mujeres trans y personas en situación de calle, con adicciones o privadas de la libertad.

Acompañante y denunciante en el caso de Paola Buenrostro, cuya investigación derivó en una recomendación de derechos humanos por irregularidades y actos de discriminación.

El caso de Paola Buenrostro se convirtió en uno de los principales referentes de la lucha de Kenya Cuevas. En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó irregularidades en la investigación y reconoció a Paola como víctima, mientras que Kenya fue reconocida como víctima indirecta.