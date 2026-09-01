Arturo Delgadillo, el presunto transfeminicida de Paola Buenrostro, víctima de transfeminicidio hace 10 años y por quien se promulgó la ley que tipifica los transfeminicidios en la CDMX, fue detenido.

Además, hoy 1 de septiembre de 2026, se determinará en una primera audiencia si Arturo Delgadillo será vinculado a proceso en el Reclusorio Oriente de la CDMX.

Transfeminicida de Paola Buenrostro, Arturo Delgadillo, es detenido tras 10 años prófugo

El transfeminicidio de Paola Buenrostro, que llevó a la Ley Paola Buen Rostro, ocurrido en la avenida Puente de Alvarado de la alcaldía Cuauhtémoc el 30 de septiembre de 2016, cuando ejercía el trabajo sexual, obtendría justicia tras 10 años en que su agresor identificado viviera en libertad.

La Fiscalía de la CDMX informó la detención de Arturo Delgadillo el 31 de agosto de 2026 en Nicolás Romero en el Estado de México, acusado de haber cometido el delito de transfeminicidio contra Paola Buenrostro.

Fiscalía de la CDMX informa la detención del transfeminicida Arturo Castillo. (@FiscaliaCDMX)

En el pasado, Arturo Delgadillo había sido aprehendido, pero un juez lo dejó el libertad por supuestas falta de pruebas.

Para el 2021, la Fiscalía “ofreció una disculpa pública” en memoria de la víctima y su familia de lucha, entre ellos la activista Kenya Cuevas, por haber sido omisa y no acatar recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y atenderlo como transfeminicidio.

El reporte de Carlos Jiménez señala que Arturo Delgadillo se mantuvo oculto entre Tamaulipas, Veracruz y Baja California por 10 años. Sin embargo, fue detenido en el Estado de México en donde ejercía trabajo de hojalatería y talachas.

Por su parte, Kenya Cuevas, testigo y amiga de Paola Buenrostro, informó que hoy se vivirá la primera audiencia contra el presunto transfeminicida, en donde se determinará su vinculación a proceso en el Reclusorio Oriente de la CDMX.

Kenya Cuevas pone la esperanza en las autoridades de la CDMX tras detención de Arturo Delgadillo

La activista Kenya Cuevas se pronunció sobre la detención de Arturo Delgadillo, esperando que las autoridades brinden justicia a su amiga Paola Buenrostro.

“Esperemos que las autoridades hagan lo propio y finalmente haya justicia”. Kenya Cuevas, activista.

Asimismo, Cuevas dijo sentirse nostálgica y con sentimientos encontrados por la aprehensión del transfeminicida, pues por el asesinato de Paola Buenrostro fue que nació su activismo.