Jorge Castañeda es un analista que pide una “guerra sucia” contra Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, mientras daba su opinión en un programa televisivo.

Castañeda forma parte de un panel de expertos del programa televisivo, “Es la Hora de Opinar” donde cada uno da su opinión de determinado tema político, esta vez hablaron de las elecciones 2024.

Sin embargo, Jorge Castañeda de 70 años de edad y signo zodiacal Géminis dio una polémica opinión sobre qué tendría que hacer el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez para ganar adeptos ante los números sobresalientes de Claudia Sheinbaum.

Por lo que sugirió en hacer “guerra sucia” contra Claudia Sheinbaum aunque aseguró que no recomienda esta idea.

Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia (Sheinbaum), no es que yo recomiende que lo hagan... pero me parece lógico... con investigación de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo, me dicen a mi que el PRI no quiere... si no lo hace de aquí a una par de semanas, tres semanas, ya no lo hicieron”

Jorge Castañeda, analista político de televisión