Jorge Castañeda, ex asesor de la campaña de Ricardo Anaya en 2018 y analista político en televisión, criticó que la campaña de Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024 no recurra a la “guerra sucia en serio” contra Claudia Sheinbaum.

Jorge Castañeda celebró que Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México (FCM) haya elegido el tema de la seguridad como central para su campaña pero dijo que falta una mitad en la estrategia con “chismes” contra la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

El también excanciller de México y profesor en universitario en Estados Unidos reveló que es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que se ha negado a recurrir a la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum.

Dado el inicio de las campañas en las elecciones 2024, Jorge Castañeda cree que si no lo hacen en las próximas tres semanas, la mencionada guerra sucia ya no se realizará.

“Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia (Sheinbaum), no es que yo recomiende que lo hagan... pero me parece lógico... con investigación de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo, me dicen a mi que el PRI no quiere... si no lo hace de aquí a una par de semanas, tres semanas, ya no lo hicieron”

Jorge Castañeda. Analista político