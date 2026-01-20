Granizada en Teotihuacán no fue generada con IA; INAH descarta daños

Teotihuacán causa sensación, tras fotos en redes sociales que capturaron una granizada que dejó cubierta de blanco la zona arqueológica.

Hasta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya salió a descartar daños; pero donde no todas las imágenes que viste eran reales, pues la inteligencia artificial también hizo de las suyas.

INAH descarta daños tras granizada en Teotihuacán

A través de un comunicado, el INAH ha descartado daños en la zona arqueológica de Teotihuacán tras la granizada “atípica” ocurrida el pasado domingo 18 de enero de 2026, en el Estado de México.

Por lo que personal de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y INAH realizó las evaluaciones en la poligonal de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán descartando daños.

Así como el INAH precisó que la zona turística de Teotihuacán opera con normalidad, por lo que permanece abierta al público en sus horarios habituales.

Sin embargo, también el INAH advirtió a los internautas sobre imágenes que circulan en redes sociales y medios de Teotihuacán ante la granizada, pues muchas de ellas son falsas.

Granizada en Teotihuacán deja imágenes generadas con inteligencia artificial; solo una sería real

Tal y como lo dijo el INAH, la granizada en Teotihuacán escaló en las redes sociales, por lo que ante la sorpresa ya hasta dejó imágenes generadas con IA, y solo una de estas fotografías que vistes sería real.

Pues tal fue el suceso de la granizada en Teotihuacán que se pudieron ver imágenes donde la zona arqueológica se vestía de blanco, lo que sorprendió a muchos, sin embargo en detalles se puede apreciar que son fotos generadas con IA.

Lo que delata a estas imágenes con IA de la granizada en Teotihuacán es que muchas tiene apariencia de nevada, así como incluso se puede ver gente en las pirámides, cosa que sería bastante irregular ante el peligro por la caída de hielo.

Asimismo, la única imagen de granizada en Teotihuacán real sería una donde se nota con ligereza la cubierta blanca del granizo en la pirámide y hasta en el pastizal de alrededor, misma que te dejamos a continuación.