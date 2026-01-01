El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que aumentará tarifas en sus museos y zonas arqueológicas para el 2026.

De acuerdo con el comunicado del INAH, se trata de un incremento de 5 pesos sobre el costo de acceso, el cual será válido en los sitios que administra actualmente en el Estado de México.

Estos lugares del INAH aumentará tarifas para 2026

El INAH dio a conocer que, a partir el jueves 1 de enero de 2026, los precios de acceso a museos y zonas arqueológicas ubicadas en el Estado de México tendrán un aumento de 5 pesos.

De acuerdo con la dependencia, entre estas se encuentran:

zona arqueológica de Teotihuacán zona arqueológica de Malinalco zona arqueológica de Calixtlahuaca zona arqueológica de los Morelos zona arqueológica de Santa Cecilia zona arqueológica de Temayuca I Capilla Abierta de Tlalmanalco Ex Convento de Acolman Ex Convento de Oxtotipac

La belleza de Malinalco (Mexplora)

Puntualmente destaca en este listado la zona arqueológica de Teotihuacán, la cual es considerada como la segunda más visitada de México.

Para dicha zona, con el aumento del INAH, el costo del boleto para ingresar será ahora de 105 pesos para visitantes mexicanos de todo el país, en tanto para turistas extranjeros el boleto pasará a costar 210 pesos.

En el caso de Malinalco, el boleto en 2026 tendrá un costo de 85 pesos para turistas mexicanos, mientras que los extranjeros deberán pagar 155 pesos.

Para el resto de sitios, el INAH detalló que el costo por entrar en 2026 rondará los 80 pesos para mexicanos, así como los 145 pesos para visitantes de otros países.

Ante estos aumentos, el INAH manifestó que los domingos se mantiene gratis para mexicanos y extranjeros con estancia legal en el país, además del resto de días para estudiante, profesores, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.