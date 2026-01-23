Durante la conferencia de la mañanera del pueblo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre el importante hallazgo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Oaxaca.

Tumba mesoamericana en Oaxaca, el descubrimiento arqueológico de la década: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum precisó que el hallazgo del INAH de una tumba mesoamericana en Oaxaca ya es el descubrimiento arqueológico más relevante de la década en México.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México, por el nivel de conservación e información que aporta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum explicó que la tumba mesoamericana en Oaxaca se trata de una tumba zapoteca del Clásico Tardío 600 años de nuestra Era.

Tumba 10 de Huitzo en Oaxaca que se destaca por su arquitectura monumental y su imponente entrada decorada con un búho.

¿Por qué es tan importante el hallazgo de la tumba mesoamericana en Oaxaca?

El hallazgo de la tumba mesoamericana en Oaxaca es uno de los descubrimientos del INAH más importante debido a que redefine la información sobre el periodo Clásico Tardío.

Pues la arquitectura monumental de esta Tumba 10 de Huitzo apunta que el recinto de descanso pertenece a un miembro de la más alta jerarquía de la sociedad zapoteca.

Además de que los experto del INAH señala que esta tumba mesoamericana en Oaxaca tiene una basta información sobre rituales mortuorios de la élite zapoteca, redes comerciales y políticas de Huitzo y hasta sobre las técnicas constructivas del Clásico Tardío.