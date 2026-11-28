Jeovany Osuna Cháidez, conocido como “El Abueloco Ántrax”, es señalado como un operador de alto rango vinculado a Los Ántrax y a la facción de La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa.

Su estilo de vida criminal y cercanía a la familia de Ismael “El Mayo Zambada han sido documentados por medios y usados como referentes en corridos interpretados por artistas regionales como El Potro de Sinaloa y Lenin Ramírez.

¿Quién es Jeovany Osuna Cháidez?

Jeovany Osuna Cháidez, alias El Abueloco Ántrax, originario de Sinaloa, es identificado como uno de los hombres de confianza de El Mayo Zambada, recluido en Estados Unidos.

Jeovany Osuna Cháidez (Redes Sociales)

Tras la detención del líder del Cártel de Sinaloa, a El Abueloco Ántrax se le vinculó como brazo armado de Rafael Guadalupe Félix, alias El Chango, considerado mano derecha de “El Chino Ántrax”.

El nombre de Osuna Cháidez cobró relevancia pública recientemente tras el asesinato de Julio César Osuna Cháidez, regidor de Culiacán por el Partido Verde, ocurrido la noche del 27 de noviembre de 2026.

De acuerdo con reportes extraoficiales y publicaciones difundidas en medios locales, se presume que el funcionario asesinado era hermano de Jeovany Osuna Cháidez.

¿Cuántos años tiene Jeovany Osuna Cháidez?

Debido a su bajo perfil, no existe información pública oficial que confirme la edad exacta o la fecha de nacimiento de Jeovany Osuna Cháidez.

Sin embargo, los corridos inspirados en su vida indican que El Abueloco Ántrax nació el primero de enero durante los años 80.

Jeovany Osuna Cháidez (Redes Sociales)

¿Quién es la esposa de Jeovany Osuna Cháidez?

El único vínculo familiar que ha trascendido es su presunto parentesco como hermano de Julio César Osuna Cháidez.

Sin embargo, no se tienen detalles de su situación sentimental o si actualmente se encuentra casado o soltero.

¿Quiénes son los hijos de Jeovany Osuna Cháidez?

Al igual que el caso anterior, no se tiene información sobre quienes son los hijos de Jeovany Osuna Cháidez.

¿Qué estudió Jeovany Osuna Cháidez?

Pese a que se sabe que su presunto hermano estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, no existe información sobre la formación académica de El Abueloco Ántrax.

Jeovany Osuna Cháidez (Redes Sociales)

¿En qué ha trabajado Jeovany Osuna Cháidez?

Reportes señalan a Jeovany Osuna Cháidez como uno de los últimos integrantes activos y líderes operativos de Los Ántrax, la cual surgió como cuerpo de seguridad de Ismael “El Mayo” Zambada.

En ese encargo, El Abueloco Ántrax era responsable de dirigir operaciones tácticas y coordinar actividades criminales en territorios rurales clave de Sinaloa, incluyendo:

Las Tranquitas

San Francisco

Las Fleakas

El Comedero

¿Qué se sabe de su relación con Julio César Osuna?

En mayo de 2025 circuló en redes sociales una publicación que identificaba a Julio César Osuna como hermano de Jeovany Osuna Cháidez.

Tras el asesinato del regidor, el 27 de noviembre de 2026, volvió a difundirse esa versión, acompañada de una foto en la que supuestamente aparecen juntos.

Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha confirmado el parentesco ni ha establecido que el homicidio del regidor esté relacionado con una disputa entre Los Chapitos y La Mayiza.