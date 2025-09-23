Itzul Girón, la mexicana pionera en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en México, sería una de las invitadas al podcast de Vicente Fox que se estrena el 25 de septiembre de 2025, pero ¿Quién es?

Según adelantó el propio Vicente Fox, su podcast contará con varios invitados conocidos además de la especialista en temas de inteligencia artificial, mencionando a personajes como:

Roberto Martínez

Robert Grill

La participación de Itzul Girón en el podcast de Vicente Fox será relevante para entender los nuevos retos de la inteligencia artificial, toda vez que la IA necesita ser educada y entrenada.

¿Quién es Itzul Girón?

Itzul Girón es una mexicana pionera en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en México, conocida por ser CEO de Celestial Dynamics Technology Lab y creadora de MATRIA A.I.

Además, Itzul Giron es una experta en tecnologías de mobile marketing, unificación y enriquecimiento de datos, así como:

Líder de la plataforma de Marketing digital con el banco de datos knowsy.ai

Creadora de Consume México

Monetización de datos de Yopter.com

Miembro del consejo directivo de Neo comunicaciones

Pionera en la integración de tecnologías y las plataformas que impulsan la toma de decisiones basadas en datos

Creadora de la metodología #triptrack y #VirtualID

¿ Itzul Girón tiene esposo?

Itzul Girón estaría casada con Abelardo Corsio, un ingeniero Telecomunicaciones y Optoelectronica.

¿Itzul Girón tiene hijos?

Itzul Girón es madre de una menor de edad.

¿Qué estudios tiene Itzul Girón?

De acuerdo con páginas de especialistas, Itzul Girón habría estudiado en la Universidad Mesoamericana y en el Tecnológico de Monterrey.

Se sabe que Itzul Girón creció en un ambiente que combinaba las matemáticas y el arte, pues en entrevistas recordaba como su padre, un apasionado matemático, le hablaba del enigma del número 0.

También evoca a su madre, una mujer dedicada al arte, quien le dio la fortaleza para soñar y luchar por sus metas.

¿En qué ha trabajado Itzul Girón?

Itzul Girón es la mente detrás de MATRIA AI, la primera herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que es cien por ciento mexicana.

Itzul Girpon se habría desempeñado como:

Presidenta de Cdetech

Director Asociado de Estrategia y monetización de Datos en Yopter

Fundadora de Merca Bien

Cocreadora de medios de pago híbridos RFID – NFC

Itzul Girón sería invitada al podcast de Vicente Fox

Vicente Fox dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola que el 25 de septiembre de 2025 estrenará su podcast con el propósito de hablar del “futuro de México”, destacando que una de sus invitadas sería Itzul Girón.

“Ella está en el tema de innovación. Y ahí aprendí, o discutimos en ese podcast, que la inteligencia artificial necesita ser educada, necesita ser entrenada”, mencionó Vicente Fox sobre Itzul Girón.

“Cuando la vas bajando del mundo global al mundo nacional y del mundo nacional al mundo regional, los chociles, y quiénes son los tarahumaras, y tiene que saber las costumbres de ellos. Entonces, hay un sinnúmero artificial, por raro que suene, pero esa es la verdad que traté con ella” Vicente Fox

En la mencionada entrevista, el expresidente adelantó que además de la inteligencia artificial con Itzul Girón, algunos de los temas que podrían tratarse en su podcast, serían:

Astronomía

Economía

Inteligencia artificial

Redes sociales