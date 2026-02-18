La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) amplió el periodo de registro 2026 de las solicitudes para para los estudiantes interesados en participar en el Primer Proceso de Admisión del año.

Así lo anunció la institución universitaria luego de que el pasado martes 17 de febrero, se dio por concluido el plazo original de registro para los aspirantes a cursar el nivel licenciatura.

Extiende UAM su periodo de registro 2026

Al concluir el plazo original para el registro 2026, la UAM informó que el periodo se extendió unos cuantos días, por lo que los aspirantes aún tienen tiempo para presentar sus documentos.

Al respecto, la UAM señaló que los aspirantes a cursar alguna de las licenciaturas que se imparten en sus 5 unidades académicas, tiene como fecha final de registro el 20 de febrero de 2026.

En ese sentido, la institución educativa también refirió que el plazo para hacer los pagos por concepto de derecho de examen también se extienden, pues ahora se podrán realizar hasta el 22 de febrero.

Sin embargo, detalló que los días 21 y 22 de febrero, el pago para el examen de admisión solo estará disponible para concretarse en la opción en línea, pues esos días están cerrados los bancos.

Requisitos para el registro 2026 de la UAM

Una vez anunciada la ampliación del periodo del registro 2026 para el nivel licenciatura de la UAM, también se volvieron a compartir los requisitos deben cumplir los aspirantes

Haber concluido el bachillerato o estar por terminarlo

Tener un promedio general de mínimo de 7.0

Fotografía digital

Certificado o constancia de estudios

Contar con CURP

Identificación oficial

Cabe destacar que el examen de admisión que aplica la UAM solo se lleva a cabo en línea, motivo por el que los aspirantes también tienen que cumplir a cabalidad con ciertos elementos.

Sobre ello, se informó que los interesados tienen que tener una computadora con internet estable, navegador actualizado, teléfono con cámara, micrófono y el programa Zoom.

Con el fin de verificar que los aspirantes cuenten con los requerimientos necesarios, del 2 al 5 de marzo se aplicará una evaluación de diagnóstico antes de la prueba final que será del 6 al 9.