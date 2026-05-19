La Fiscalía de Puebla confirmó la detención de Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, señalado como presunto implicado en el multihomicidio ocurrido en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo.

Tras labores de inteligencia, análisis de cámaras y un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, “El Pony” fue localizado mientras circulaba en motocicleta con dosis de cristal.

Fiscalía de Puebla confirma detención de de “El Pony” por multihomicidio en Tehuitzingo

Este martes 19 de mayo, la fiscal Idamis Pastor Betancourt informó sobre la captura de uno de los presuntos implicados en el multihomicidio de Tehuitzingo, donde 10 personas fueron asesinadas.

Fiscalía de Puebla confirma detención de de “El Pony” por multihomicidio en Tehuitzingo (Captura de pantalla)

El multihomicidio ocurrió la madrugada del domingo 17 de mayo en un inmueble de Tehuitzingo. En el lugar fueron asesinados seis hombres, tres mujeres y una bebé, quien murió por asfixia tras quedar bajo el cuerpo de su madre.

La Fiscalía de Puebla señaló que el detenido tendría vínculos familiares con algunas de las víctimas, ya que extraoficialmente fue identificado como sobrino del propietario del rancho donde ocurrió el multihomicidio.

De acuerdo con la información, la principal línea de investigación del caso Tehuitzingo apunta a un conflicto familiar relacionado con disputas por terrenos y otros bienes y hay al menos dos personas más bajo investigación.

El caso ha generado conmoción en Puebla por la violencia del ataque y el número de víctimas. La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones hasta esclarecer totalmente los hechos.