Gloria Sánchez Hernández es una diputada veracruzana que recibirá presea Heriberto Castillo pese a no ser científica.

¿Quién es Gloria Sánchez Hernández, diputada que recibirá presea Heriberto Castillo?

Gloria Sánchez Hernández es una diputada de Morena que nació el 12 de mayo de 1946 en Veracruz.

Diputada Gloria Sánchez (@GloriaSanchezH / X )

Se ha desarrollado en la política mexicana como diputada federal y senadora por el estado de Veracruz.

La también maestra Gloria Sánchez Hernández recibirá la presea Heriberto Castillo, que otorga el Congreso del estado de Veracruz.

Esto luego de que ha aplicado la ciencia educativa a la formación docente.

¿Cuántos años tiene Gloria Sánchez Hernández, diputada que recibirá presea Heriberto Castillo?

Gloria Sánchez Hernández tiene 79 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gloria Sánchez Hernández, diputada que recibirá presea Heriberto Castillo?

No se tiene información sobre el esposo de Gloria Sánchez Hernández.

¿Qué signo zodiacal es Gloria Sánchez Hernández, diputada que recibirá presea Heriberto Castillo?

Gloria Sánchez Hernández es del signo zodiacal Tauro.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo zodiacal Tauro se distinguen por ser pacientes, leales, prácticas y determinadas.

Valoran la estabilidad, seguridad y armonía, pero suelen ser tercas y reacias a los cambios.

¿Cuántos hijos tiene Gloria Sánchez Hernández, diputada que recibirá presea Heriberto Castillo?

Gloria Sánchez Hernández ha mantenido su vida privada alejada de los medios, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Gloria Sánchez Hernández, diputada que recibirá presea Heriberto Castillo?

Gloria Sánchez Hernández es profesora egresada de la Escuela Normal Veracruzana y licenciada en Lengua Inglesa en la Universidad Veracruzana.

¿En qué ha trabajado Gloria Sánchez Hernández, diputada que recibirá presea Heriberto Castillo?

Gloria Sánchez Hernández se ha desarrollado como política y profesora.

En la Escuela Normal se ha desempeñado como bibliotecaria, jefa del departamento de Extensión Social, subdirectora administrativa y secretaria.

Inició en la política al ser coordinadora estatal en el entonces Partido Mexicano de los Trabajadores.

En las elecciones de 1986 fue candidata a gobernadora de Veracruz, pero obtuvo el penúltimo lugar.

Posteriormente fue militante del Partido Militante Socialista y en 1988 fue postulada candidata a Senadora.

Tras las elecciones de 1988 se integró al partido de la Revolución Democrática, en donde fue consejera estatal y nacional.

Electa diputada federal por la vía plurinominal a la LVI Legislatura de 1994 a 1997 por el PRD.

En 2013 dejó el PRD y pasó a militar en Morena, partido del que fue su primera dirigente estatal.

Gloria Sánchez Hernández fue elegida senadora suplente en la primera fórmula por Veracruz en 2018.

Junto con el maestro Francisco Guzmán Marqués, Gloria Sánchez Hernández dirige el Instituto de Relaciones México Cuba “Flores Magón -Mella”.

El 29 de noviembre Gloria Sánchez Hernández asumió la titularidad de la senaduría.

Es fundadora de cátedra y presidenta de academia en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen”.

Destacan su trabajo en la pedagogía multigrado y su colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Nicaragua.

Como senadora impulsó reformas a la Ley General de Educación, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad, la educación dual y la formación para el trabajo.

Promovió la inscripción de Heberto Castillo en el Muro de Honor del Senado de la República.

Ha organizado homenajes, foros y concursos para mantener vivo el pensamiento y las contribuciones de Heberto Castillo.

Recibió la Medalla de la Amistad, otorgada por Cuba.

La diputada Gloria Sánchez Hernández recibirá presea Heriberto Castillo

La LXVII Legislatura del Estado de Veracruz otorgo la presea Heberto Castillo Martínez a la diputada Gloria Sánchez Hernández.

Con esta presea, el Congreso del Estado de Veracruz distingue y reconoce el talento de los ciudadanos de esa entidad que han realizado aportaciones a la sociedad a través de sus conocimientos en la investigación científica y tecnológica.

El Pleno del Congreso otorgó 42 votos a Gloria Sánchez Hernández para que reciba la presea Heriberto Castillo pese a no ser científica.

La diputada Gloria Sánchez fue alumna de Heberto Castillo y compartió su visión de la política como un servicio ético.

Gloria Sánchez se hizo acreedora de la presea Heriberto Castillo por su trayectoria académica y sus contribuciones en la investigación y divulgación científica en el ámbito de la educación.