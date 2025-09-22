La diputada local Victoria Gutiérrez Pérez aseguró en el congreso de Veracruz que el estado cuenta con una nave espacial para viajar a Marte.

Sus declaraciones causaron polémica en redes sociales, pues Gutiérrez Pérez señaló que con esta nave, construida por “grandes científicos” de Veracruz se llevará el aroma a café al espacio.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de la diputada Victoria Gutiérrez Pérez como:

¿Cuántos años tiene Victoria Gutiérrez Pérez?

¿Quién es Victoria Gutiérrez Pérez?

Victoria Gutiérrez Pérez es una diputada local por Morena, que participa de la LXVII Legislatura del Congreso del estado.

¿Cuántos años tiene Victoria Gutiérrez Pérez?

Si bien conocemos la fecha de cumpleaños de la diputada de Morena en Veracruz, Victoria Gutiérrez Pérez, no es así con el año de su nacimiento, por lo que no se puede saber su edad.

¿Qué signo zodiacal es Victoria Gutiérrez Pérez?

Ya que la diputada Victoria Gutiérrez Pérez cumple años el 8 de agosto, nació bajo el signo zodiacal de Leo.

Las personas Leo son conocidas por su carisma, liderazgo natural y una fuerte confianza en sí mismas.

¿Victoria Gutiérrez Pérez está casada?

La vida personal de la diputada de Morena Victoria Gutiérrez Pérez se mantiene privada, por lo que se desconoce si está casada.

¿Victoria Gutiérrez Pérez tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si la diputada Victoria Gutiérrez Pérez tiene o no hijos.

¿Qué estudió Victoria Gutiérrez Pérez?

De acuerdo con la plataforma Saber Votar del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Victoria Gutiérrez Pérez tiene una licenciatura trunca.

Sin embargo, no se especifica en qué materia buscaba su carrera universitaria.

¿Cuál es la trayectoria de Victoria Gutiérrez Pérez?

Victoria Gutiérrez Pérez se desempeña actualmente como diputada en el Congreso de Veracruz.

En esta legislatura participa como:

Vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables

Secretaria de la Comisión de Protección Civil

Vocal de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto

Presidenta de la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en Veracruz

Asimismo se ha desempeñado como:

Secretaria Técnica en la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados Federal (1997)

Asesora en la Secretaría General del Congreso Local (2020)

Victoria Gutiérrez Pérez asegura que Veracruz tiene una nave espacial para llevar café a Marte

La diputada Victoria Gutiérrez Pérez aseguró que ya grandes científicos de Veracruz construyeron una nave espacial para viajar a Marte, desde donde podrán tomar café.

“Aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte, y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café” Victoria Gutiérrez Pérez

Sus polémicas declaraciones forman parte de la promoción de un programa para fomentar el apoyo a los caficultores que, entre otras cosas, utilizará una nave espacial “construida por grandes científicos” para mostrar que el café puede llegar a cualquier lugar.