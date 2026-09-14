Gloria de Jesús Molina Gamboa es una médica cirujana mexicana que es conocida por haberse desempeñado como secretaria de Salud del estado de Tamaulipas entre 2017 y 2022.

Actualmente Gloria de Jesús Molina Gamboa enfrenta denuncias penales y auditorías por irregularidades detectadas en la administración de presupuestos estatales y federales.

En su defensa, Molina Gamboa afirmó que las decisiones financieras críticas fueron impuestas por órdenes directas del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

¿Quién es Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022?

Gloria de Jesús Molina Gamboa es una médica cirujana y exfuncionaria pública mexicana.

Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022 (@gloria.molina.gamboa / Instagram )

Es reconocida principalmente por haberse desempeñado como secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas entre 2017 y 2022 durante la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y cuenta con más de 35 años de trayectoria en el servicio público, la medicina y el sector educativo.

¿Cuántos años tiene Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022?

No hay información pública sobre la edad de Gloria de Jesús Molina Gamboa.

¿Quién es el esposo de Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022?

Gloria de Jesús Molina Gamboa mantiene su vida privada alejada del ojo público, por lo que se desconoce si se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022?

Al no tenerse información acerca de la fecha de nacimiento de Gloria de Jesús Molina Gamboa, se desconoce su signo zodiacal.

Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022 (@gloria.molina.gamboa / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022?

No existe información pública disponible que informe sobre si Gloria de Jesús Molina Gamboa tiene hijos.

¿Qué estudió Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022?

Gloria de Jesús Molina Gamboa es graduada como Médica Cirujana por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Cuenta con especialidades en Epidemiología (por el Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS) y en Salud Pública (por la Universidad Veracruzana), además de una Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud por la UNACH.

¿En qué ha trabajado Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas 2017-2022?

Gloria de Jesús Molina Gamboa inició su carrera profesional en Chiapas, donde ocupó cargos como Directora de la Unidad de Medicina Familiar No. 7 del IMSS, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en Tuxtla Gutiérrez y Coordinadora Estatal del Seguro Popular.

A nivel federal, fungió como Directora de Estructura y Recursos para el Plan Maestro Sectorial de la Secretaría de Salud.

En octubre de 2016 asumió la Dirección General del Seguro Popular en Tamaulipas. En abril de 2017 fue nombrada Secretaria de Salud de Tamaulipas, reemplazando a Lydia Madero García.

Como titular de la Secretaría de Salud, encabezó la logística, estrategia e implementación de medidas sanitarias en el estado para contener la propagación del virus Covid-19.

Gloria de Jesús Molina Gamboa enfrenta denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción y organismos de fiscalización (ASE y ASF) por un presunto quebranto financiero de 343.9 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Las acusaciones se relacionan con la adjudicación irregular de contratos de mantenimiento e infraestructura hospitalaria entre 2017 y 2018.

En septiembre, Gloria de Jesús Molina Gamboa declaró públicamente que recibió instrucciones directas del exgobernador García Cabeza de Vaca para entregar contratos a las empresas Permart y Joser, firmas vinculadas a Sergio Carmona Angulo (conocido como el “Rey del Huachicol”).

Sostuvo que en la dependencia existía una división de funciones en la que ella atendía el área técnico-operativa, mientras la asignación de contratos se conducía desde el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.