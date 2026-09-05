El gobernador Américo Villarreal Anaya inició una gira por los 43 municipios de Tamaulipas para acompañar personalmente los informes de gobierno de las y los alcaldes, en un ejercicio de rendición de cuentas y cercanía con el territorio.

La gira, que concluirá el próximo 28 de septiembre, contempla la asistencia del mandatario a un promedio de dos informes municipales por día. Además de acompañar a los ayuntamientos, el recorrido permitirá revisar avances y necesidades de cada región.

Américo Villarreal revisa avances en los municipios de Tamaulipas

Durante los primeros días, Villarreal Anaya acompañó los informes de Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier y Miguel Alemán, donde destacó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales.

En Nueva Ciudad Guerrero, señaló que esta colaboración ha permitido una inversión estatal y federal acumulada cercana a 649 millones de pesos, destinada a programas sociales y obras de agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad.

En Nuevo Laredo, destacó que la inversión estatal y federal se acerca a 8 mil 900 millones de pesos, además de proyectos estratégicos como la sede de la Agencia Nacional de Aduanas, la modernización del Puente III y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Américo Villarreal destaca coordinación con Claudia Sheinbaum

El gobernador señaló que su recorrido por Tamaulipas mantiene una visión similar al ejercicio que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien también recorre el país para informar sobre los avances de su administración y mantener contacto directo con la población.

Villarreal Anaya afirmó que el trabajo conjunto entre Federación, Estado y municipios se sustenta en el humanismo mexicano, con el compromiso de conducir los gobiernos con honestidad, humildad y eficiencia.

En Mier, sostuvo que Tamaulipas ha recuperado la esencia de sus instituciones y destacó que los indicadores de desempeño muestran una mejor posición de la entidad frente a otros estados.

La gira continuará durante septiembre hasta completar los 43 municipios de Tamaulipas, con el objetivo de revisar resultados, escuchar necesidades y definir las acciones para la siguiente etapa de los gobiernos municipales.