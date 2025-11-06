Hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, Gilberto Batiz tomo posesión como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto luego de que Gilberto Batiz resultó electo en las pasadas elecciones al Poder Judicial 2025.

Gilberto Batiz asume cargo como nuevo presidente del TEPJF

La tarde noche de este miércoles, Gilberto Batiz recibió el nombramiento oficial que lo acredita como el nuevo presidente del TEPJF.

Con esto, Gilberto Batiz toma posesión en el cargo que deberá desempeñar por dos años, al ser el candidato que más votos recibió en las elecciones al Poder Judicial 2025.

Como parte de su primer mensaje como presidente del TEPJF, Gilberto Batiz instó al resto de magistrados a no caer en actitudes de división, y por el contrario, los invitó a mantenerse como un órgano unido.

De acuerdo con su candidatura, su presidencia estará basada en cumplimentar 5 ejes principales:

funcionalidad del colegiado

un tribunal más cercano

fortalecer la estabilidad y gobernabilidad

orden y racionalidad

decisiones de justicia con rostro humano

Gilberto Batiz permanecerá en su puesto hasta 2027, año en que se espera se lleven a cabo las segundas elecciones al Poder Judicial.

Reiteró que buscará brindar una justicia más democrática, además de que aseguró que esta será un derecho de todos los ciudadanos y no solo de unos cuantos considerados privilegiados.