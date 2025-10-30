Con una emotiva despedida que le dedicó Mónica Soto, la magistrada Janine Otálora cerró este jueves 30 de octubre su ciclo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Aprovechar para reconocer el trabajo y la trayectoria de la magistrada Janine Otálora Malasis (...) no es posible retirarnos, magistrada Otálora, sin hacerle un reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, a su fortaleza y a lo que ha aportado a este Tribunal Electoral” Mónica Soto. Magistrada presidenta del TEPJF

Janine Otálora (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Mónica Soto dedica emotiva despedida a Janine Otálora

Luego de 9 años de desempeñarse como magistrada del TEPJF, Janine Otálora concluyó su periodo en el órgano, durante la sesión que se celebró este jueves 30 de octubre.

Pese a que la propia magistrada le pidió a su compañera Mónica Soto evitar hablar del tema, la presidenta del tribunal aprovechó para dedicarle una palabras a manera de emotiva despedida.

En su mensaje, la magistrada presidenta advirtió que no era posible concluir la que se trató de la última sesión de Janine Otálora sin antes reconocer su trabajo, trayectoria y fortaleza.

Aplausos, elogios y sonrisas incómodas ilustran la última sesión de la magistrada Janine Otálora pic.twitter.com/KzuereuasV — Andrea Meraz (@merazr) October 30, 2025

De la misma forma, Mónica Soto reconoció que en su paso por el TEPJF, Janine Otálora dejó otras importantes aportaciones como el caso de la firmeza en sus diversas decisiones.

Además, la magistrada dijo que al cerrar este ciclo, su compañera abrirá otros caminos en los que confió, seguirá fortaleciendo sus ideales siempre con el fin de aportarle al país.

Incluso, Mónica Soto aseguró que Janine Otálora seguirá nutriendo la democracia y al mismo TEPJF pese a que ya no sea parte de él y esté ocupando alguna otra posición ajena a la vida pública.

Janine Otálora dejó el TEPJF tras 9 años de servicio

Antes de la emotiva despedida que recibió, Janine Otálora anunció que concluiría su periodo como magistrada del TEPJF el viernes 31 de octubre, pues decidió no acogerse a la extensión permitida.

Sobre ello, la propia magistrada destacó que se va del órgano por una decisión personal y jurídica, ya que optó por respetar el plazo original de 9 años sin extenderlo pese a que sí era posible.

Lo anterior debido a que con la entrada en vigor de la Reforma al Poder Judicial, los magistrados del TEPJF ahora cuentan con la posibilidad de ampliar sus periodos por 3 años más.

Aún cuando la reforma permite a los magistrados del TEPJF permanecer hasta 12 años, Janine Otálora decidió concluir su encargo conforme al nombramiento original que recibió en el 2016.

Así lo determinó porque refirió que su decisión responde a una convicción jurídica, pues considera que los nombramientos deben respetarse conforme fueron otorgados y sin extender plazos.

La magistrada del TEPJF también señaló que su salida busca evitar interpretaciones políticas o institucionales, como se barajó luego de que anunció su decisión de no continuar en el puesto.