El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, escribió a puño y letra una desesperada carta en la que asegura “ser un persona que respeta la ley”.

Genaro García Luna escribió que buscará agotar todos los recursos legales hasta poder recuperar su libertad, dejando en claro que “no ha cometido ningún delito” y que las mismas autoridades no han podido demostrar su culpabilidad.

No obstante, Genaro García Luna aseguró que existen audios y videos que ligan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con narcotraficantes, aunque no mostró las presuntas pruebas.

Genaro García Luna recibirá sentencia el miércoles 9 de octubre en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de vincularse con el Cártel de Sinaloa.

La carta se dio a conocer el martes 17 de septiembre por el periodista Keegan Hamilton.

En la tercera de las cuatro hojas que conforman la desesperada carta de Genaro García Luna, el “super policía” anotó que “es del conocimiento público” los nexos de AMLO con el narcotráfico de México.

“Está en los registros oficiales de México y EEUU, los contactos. videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”, afirmó.

Según escribió Genaro García Luna en sus desesperada carta, estos presuntos nexos pueden ser corroborados en la reciente captura de Ismael “el Mayo” Zambada”, quien también redactó una carta en la que “revela” los vínculos del Cartel de Sinaloa con el gobierno de Rubén Rocha.

Otra “prueba” para exhibir los nexos ilegales de AMLO sería el desmantelamiento del Poder Judicial, reforma con la que los criminales serían los principales beneficiarios, según escribió Genaro García Luna.

En la desesperada carta de Genaro García Luna -la cual se hizo pública el martes 17 de septiembre de 2024 por el periodista Keegan Hamilton-, se narra un acuerdo que rechazó y en el que hubiera pasado de detenido a testigo.

Genaro García Luna asegura que tras su captura en Texas le fue ofrecido un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para “imputar personas e instituciones” pero lo rechazó.

En la carta no se mencionan los nombres de las personas o las instituciones a las que, según Genaro García Luna, quería señalar el gobierno de México.

“Durante los primeros días reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo (6 meses) y recibir beneficios económicos; de esta forma convertirme en testigo (...) la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, la paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva”

Genaro García Luna