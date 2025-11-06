¿Quién es Francisco Javier Farias Bailón? El es el diputado de Movimiento Ciudadano que causó revuelo en la Cámara de Diputados tras citar a Dios durante su participación; por lo que te decimos detalles de él como:

Francisco Javier Farias Bailón desata un debate sobre el Estado laico tras menciona a Dios en el discurso en la Cámara de Diputados

Francisco Javier Farias Bailón es un diputado del partido Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, es decir desde el 1 de septiembre del 2024 y hasta el 31 de agosto del 2027.

Francisco Javier Farias Bailón fue elegido el pasado 2 de junio en donde se disputó la votación de cargos locales y federales, como los integrantes de la Cámara de Diputados.

Francisco Javier Farias Bailón fue elegido para representar el Estado de Campeche en la Cámara de Diputados.

Francisco Javier Farias Bailón nació el 26 de julio de 1991, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

Se desconoce si Francisco Javier Farias Bailón está casado o se encuentra en una relación actualmente.

Al haber nacido un 26 de julio, Francisco Javier Farias Bailón pertenece al signo zodiacal de Leo, el cual está regido por el Sol y pertenece al elemento Fuego.

Los nacidos bajo el signo de Leo, como Francisco Javier Farías Bailón, son generalmente conocidos por ser:

Líderes natos

Seguros de sí mismos

Generosos y protectores

Creativos y apasionados

Dramáticos y llamativos

Orgullosos

Regidos por el Sol que les otorga un brillo especial, energía y optimismo.

Se desconoce si Francisco Javier Farias Bailón tiene hijos.

Se sabe que Francisco Javier Farias Bailón es politólogo al haber estudiado Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Modelo del Centro de Enseñanza Superior de la Escuela Modelo.

Francisco Javier Farias Bailón ha estado 6 años activo, de los cuales ha ocupado dos cargos:

Segundo regidor del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche del 2018 a 2021 Presidente municipal de Candelaria, Campeche de 2021 a 2024

En 2023 fue integrante del PAN y, posteriormente se unió al partido Movimiento Ciudadano

Francisco Javier Farias Bailón desató un debate en la Cámara de Diputados luego que durante su participación, él mencionara a Dios en su discurso, lo cual encendió las emociones entre los demás diputados.

Especialmente de la vicecoordinadora Dolores Padierna de Morena, quien lo cuestionó por hablar de Dios y religión cuando México era un Estado laico, y que como servidor público debía seguir la Constitución.

No obstante, pese a que muchos rechazaron el discurso en donde Francisco Javier Farias Bailón hablaba de Dios; otros lo defendieron al asegurar que tenía libertad de expresión y creencias.