Dolores Padierna, diputada morenista sustituiría a Gaby Jiménez como vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, según un trascendido.

Trasciende que a las 9:30 horas de hoy en el auditorio Aurora Jiménez, previo a la reunión del Grupo Parlamentario de Morena se pide la asistencia de los legisladores del partido guinda.

Esto con el fin del cambio de la diputada Dolores Padierna, quien sustituirá a Gaby Jiménez como vicecoordinadora de Morena en la Cámara Baja.

Nota en desarrollo, en breve más información...